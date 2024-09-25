Умер бывший журналист газеты «Коммерсант» Дмитрий Павлов

Умер бывший журналист газеты «Коммерсант», главный редактор издания GZT.ru Дмитрий Павлов.

Причина его смерти и возраст не раскрываются. Известно, что церемония прощания с журналистом состоялась 25 сентября.

Павлов работал в «Коммерсанте» с 1993 года. Сначала он занимал должность корреспондента дежурной смены отдела оперативной информации. При этом он имел высшее образование в области химии, говорится в некрологе издания.

Ранее умер актер Роман Мадянов. Ему было 62 года. О смерти заслуженного артиста РФ в своем блоге сообщила ведущая Екатерина Стриженова. Мадянов сражался с раком легких. Слухи о его болезни появились в прошлом году.