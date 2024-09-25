Боролся с раком легких: умер 62-летний актер Роман Мадянов

Умер актер Роман Мадянов. Ему было 62 года.

О смерти заслуженного артиста РФ в своем блоге сообщила ведущая Екатерина Стриженова.

«Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного», - написала она.

Ведущая вспомнила, что много раз рыбачила с актером и он всегда побеждал.

«Рыба шла тебе на удочку с удовольствием. Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо», - написала Стриженова.

Она назвала Мадянова «восхитительным артистом» и отметила всенародную любовь к нему.

По данным Telegram-канала «Звездная пыль», Мадянов сражался с раком легких. Слухи о его болезни появились в прошлом году. На одном из спектаклей актер вышел к зрителям без волос и бровей. Мадянов опровергал информацию о раке.

Ранее сообщалось о смерти 43-летнего актера Владимира Моргунова. Он известен по сериалу «Моя прекрасная няня».