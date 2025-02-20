«Все мои поступки идеальны»: телеведущий Тишко о буддизме, романе с Анфисой Чеховой и участии в «Выживалити»
© Пресс-служба телеканала «Пятница!»
Владимир Тишко стал настоящей звездой после съемок в рекламе и фразы «Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам», а после получил популярность как ведущий телевизионных шоу — среди них «Москва: инструкция по применению» и «Скорая модная помощь». В последние годы он отошел от медийной жизни и посвятил время совершенствованию себя, однако совсем недавно вновь появился на экранах в новом сезоне реалити-шоу «Выживалити» телеканала «Пятница!». И эти съемки — только начало его возвращения.
Сайт «Страсти» пообщался с Владимиром Тишко и выяснил, что сподвигло его на участие в экстремальном проекте, как проходила подготовка к нему, что он думает о своих бывших — и свободно ли его сердце сейчас.
Владимир, начался новый год. Какие у вас на него планы? Над чем вы собираетесь работать в 2025? Какой настрой?
Настрой бодрый, дерзкий, социально активный, в отличии от нескольких прошлых годов. В которые я не планировал быть общественно активным и полезным обществу человеком. Был эдаким санньясином (санньяса в индийской системе ашрамов — стадия полного отречения от мира — прим. «Страсти») в социуме.
Я занимался собой, своим физическим здоровьем, своим умом, практиковал различные буддистские техники, делал корректировки на изменения в организме. Так как вдруг осознал, что мне уже не 20 лет.
Но, тем не менее, планы строил, и в 2025 году приступаю к их реализации.
Первое — это мой личный проект «Злобный Веган». Это просветительско-развлекательное шоу в жанре черного юмора, которое высмеивает штампы и стереотипы в сфере питания и физиологии. А я веган уже более 20 лет.
Еще я снялся в двух пилотах для телевидения. Один — это «Редакция 2×2» на одноимённом канале, вышло уже 2 серии. Второй пока в работе.
Для интернета сейчас приступаю к съемкам пилота «Стиратель» где я возвращаюсь к так [утомившему] меня образу мужчины, который стирает!
И еще несколько проектов, которые находятся в разработке.
Вернулся в театр, где сейчас играю антрепризный спектакль с Сашей Головиным, с ним мы подружились на «Выживалити». Этот проект в моей жизни занимает максимально особое место, так как стал переломным для меня.
Вы достаточно долго не появлялись на экранах, но в последнее время вновь стали сниматься. Не скучаете по временам, когда ваше лицо буквально везде, и узнают ли вас на улице сейчас? И вообще — вы хотели бы такой же активности, как раньше?
Конечно же не скучаю! Более того — рад, что это закончилось! К моему удивлению, на улицах всё же время от времени узнают.
К узнаваемости я всегда относился очень легко — в том смысле что я никогда не искал ее и не старался ее приобрести. Я просто делал свою любимую работу, то, что я умею делать лучше всего. Я — артист. Моя специальность — актер театра и кино. Телеведущий. И для меня важнее всего качество исполнения, а не погоня за химерой популярности. Хотя не буду скрывать — я слукавлю, если скажу, что это мне не нравилось. Нравилось. Но этот момент в моей жизни не сюжетообразующий.
С кем из коллег вы хотели бы поработать, если бы появилась возможность? Кого бы вы взяли в соведущие или продюсеры своего шоу?
Я уже упоминал, что играю спектакль с Александром Головиным. Саня очень крутой актер. С удовольствием снялся бы с ним в кино.
Хотел бы поработать с продюсерами, которые создают «Выживалити». Видно, что ребята суперпрофессионалы и с фантазией у них всё в порядке.
Буквально в ноябре вы называли себя свободным мужчиной. А сейчас ваше сердце занято? Если нет — какая девушка могла бы вас по-настоящему зацепить? Вы могли бы начать встречаться с поклонницей?
Мое сердце занято всегда! Оно качает кровь по моему организму! И хотелось бы, чтобы оно было занято этим как можно дольше! Что же касается моих отношений с женщинами, то на данном этапе у меня нет никаких обязательств. Я ни с кем не встречаюсь, но я и не ищу никого. Но при этом я абсолютно не против новых отношений, если таковые завяжутся.
В 2015 году появилась информация о вашем романе с экстрасенсом Дарьей Мироновой. Что вас привлекло в ней и почему вы расстались?
Не знаю, насколько корректно говорить о романах. С Дашей был не роман, это были большие чувства довольно долгое время. Даша — великолепный человек и обворожительная девушка. А это, нужно признать, большая редкость в наше время. Что же касается расставаний, то это такая же часть жизни, как и встречи. Еще не известно, что важнее — встретиться или расстаться.
Лично вы верите в магию и экстрасенсорные способности людей? В вашей жизни случались ситуации, которые вы могли бы объяснить вмешательством высших сил?
Сама жизнь — это магия. Как можно в это не верить? Что же касается людей с экстрасенсорными способностями — они, конечно же, есть. Но не там, где все думают и в какой передаче нам это показывают. Я сам вел программу «Другой мир» и знаком со многими экстрасенсами. Многие из них хорошие психологи и шоумены, но не более того.
Вы состояли в отношениях с девушкой, которая была младше вас на 17 лет. Как ощущается такая разница в возрасте? Не стала ли она причиной расставания?
Отношения с девушками младше на 17 лет. То есть с 39-летними?! Как это ощущается? Ну, у них часто болит поясница, поэтому нужно быть очень аккуратным, так как время кульбитов для них, увы, прошло. Нужно мерять давление «до» и «после». Ну и много других нюансов. Но в целом ощущается так же, как и с девушками младше на 18 лет.
Какие у вас отношения с дочерью? Чем она занимается, как часто вы видитесь? Если у вас нет спутницы — она не переживает, что вам одиноко?
С доченькой, с Дашулей, у меня отличные отношения. Она восхитительна, прекрасна, но очень своенравна. Так что бывает всякое, но я восхищен ею. Она моя любовь. Она творческая личность, может, даже слишком. Занимается пластической импровизацией, изобразительным искусством, фотографией. Видимся по мере возможности.
Вы допускаете, что можете вдруг захотеть ещё детей? 55 лет для мужчины — тот самый расцвет сил, если смотреть на вас.
Конечно, допускаю… Более того — подумываю об этом. Дети — это великое чудо, и, если бог даст, буду счастлив еще раз пережить эти невероятные ощущения быть отцом.
Вы три года встречались с Анфисой Чеховой. Сейчас вы поддерживаете отношения? Если вдруг окажетесь вместе на одном мероприятии — пройдете мимо друг друга, просто поздороваетесь или будете общаться?
Ну, если вы спрашиваете об Анфисе и этих отношениях, то мы с таким же успехом можем поговорить о Русско-японской войне, потому как они были в тех же годах…
В феврале вышел новый сезон шоу «Выживалити» с вашим участием. Вы говорили, что при просмотре первого сезона поразились жёсткости испытаний, а потом сказали себе: «Вова, иди. У тебя в жизни такого больше не будет». Что вы имели в виду? Возможность проверить себя? Желание авантюры? Последний шанс на?..
Я имел в виду, что такие шоу создает гигантская команда мегапрофессионалов. Это сотни людей различных профессий.
И все они много месяцев создают условия для того, чтобы это шоу состоялось, чтобы участники прошли этот сложный путь. Создатели, кстати, проходили этот путь вместе с нами. Поэтому ко всем, кто был там и создавал это проект, я испытываю абсолютно родственные чувства.
И вот когда тебе выпадает шанс принять участие в таком лютом перформансе, на глазах миллионов зрителей (зная, что тебя будут хейтить, что над тобой будут смеяться!) погрузить себя в свои животные и часто не контролируемые страхи, проверить себя на вшивость, на что ты годен и чего стоишь… То отказываться от такого приключения для меня сродни преступлению.
Как вы готовились к съемкам? Все знают, что вы активно занимаетесь спортом. Наверняка вопроса с тем, чтобы «привести себя в форму», не стояло?
Я активно занимаюсь, но не спортом. Спорт — это не про здоровье, спорт это про достижения. И привести себя в форму для проекта — вопрос стоял, да еще какой. За полгода до того, как меня утвердили, я бросил курить. И к моменту, когда проект запускался и я уже дал согласие на участие, у меня начались жуткие проблемы со здоровьем. На фоне резкого отказа от курения — а курил я 35 лет. У меня произошел гормональный сбой, так как надпочечники стали работать некорректно. Как ни странно, у них есть зависимость от никотина… Короче, через месяц нужно быть на проекте, а я резко потерял почти 20 кг, ничего не соображал и еле передвигался. Какой тут экстрим, я пятилитровую бутыль с водой еле поднимал… Но я не хотел отказываться от участия, врачи собирались сажать на гормональную терапию. А я стал изучать тему с митохондриями, начал ходить со скандинавскими палками и через месяц с небольшим уже полз по канату над пропастью.
В чем, по-вашему, секрет популярности реалити-шоу с участием звезд? Двадцать лет назад люди приходили на проекты малоизвестными, а уходили с них знаменитыми — как было, например, с тем же самым «Дом-2». Сейчас все наоборот — состоявшиеся звезды приходят на программы и соревнуются между собой.
Вообще реалити — это самый популярный жанр на телевидении, и так было всегда. Просто раньше наше ТВ не обладало таким уровнем профессионализма, такими финансами, чтобы производить такие качественные шоу как сейчас. Но индустрия не стоит на месте. В популярности реалити нет никакого секрета. Этот формат построен на человеческой природе и эксплуатирует главные человеческие страсти — страсть подглядывать за другими и страсть обсуждать других. Плюс немного алчности — и вуаля, блюдо готово. Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста.
Вы сейчас пропагандируете здоровый образ жизни. Почему вы решили уделить этому такое внимание?
Я не знаю, что такое здоровый образ жизни. У всех он свой. Наркоман, который перестал ширяться и просто пьет пиво и курит, тоже считает, что у него здоровый образ жизни. Качок, который качается в зале и жрет химозу, тоже называет свой образ жизни здоровым. Человек, который делает пробежку, не курит, но жрет фастфуд и раз в месяц выпивает, тоже говорит про здоровый образ жизни. Я за разумный образ жизни.
И навряд ли это можно прямо назвать пропагандой. Это скорее тема, на которую мне интересно говорить. А в силу своей профессии и психофизики я хочу и буду делать из этого шоу.
Почему? Потому что если вы не будете здоровы — то вы умрете! А вам это надо?
Алкоголь совсем не пьете, или по праздникам можно? У вас не было срывов?
Я не пью алкоголь больше 10 лет. Мой роман с алкоголем давно закончен. И я не «сплю с бывшими»
Что бы вы сказали себе молодому, если бы переместились в прошлое на 20 лет? Что хотели бы исправить?
Если я перемещусь на 20 лет назад, то я встречу себя не совсем молодого. И говорить бы ничего не стал, ибо все мои поступки идеальны!
Наш сайт называется «Страсти». А что это в вашем понимании — страсть?
Так как я придерживаюсь буддистского пути, то страсть — это то, что делает вас физически больным и несчастным. Будьте Здоровы!