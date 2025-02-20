«Все мои поступки идеальны»: телеведущий Тишко о буддизме, романе с Анфисой Чеховой и участии в «Выживалити»

Вы состояли в отношениях с девушкой, которая была младше вас на 17 лет. Как ощущается такая разница в возрасте? Не стала ли она причиной расставания?

Отношения с девушками младше на 17 лет. То есть с 39-летними?! Как это ощущается? Ну, у них часто болит поясница, поэтому нужно быть очень аккуратным, так как время кульбитов для них, увы, прошло. Нужно мерять давление «до» и «после». Ну и много других нюансов. Но в целом ощущается так же, как и с девушками младше на 18 лет.

Какие у вас отношения с дочерью? Чем она занимается, как часто вы видитесь? Если у вас нет спутницы — она не переживает, что вам одиноко?

С доченькой, с Дашулей, у меня отличные отношения. Она восхитительна, прекрасна, но очень своенравна. Так что бывает всякое, но я восхищен ею. Она моя любовь. Она творческая личность, может, даже слишком. Занимается пластической импровизацией, изобразительным искусством, фотографией. Видимся по мере возможности.

Вы допускаете, что можете вдруг захотеть ещё детей? 55 лет для мужчины — тот самый расцвет сил, если смотреть на вас.

Конечно, допускаю… Более того — подумываю об этом. Дети — это великое чудо, и, если бог даст, буду счастлив еще раз пережить эти невероятные ощущения быть отцом.

Вы три года встречались с Анфисой Чеховой. Сейчас вы поддерживаете отношения? Если вдруг окажетесь вместе на одном мероприятии — пройдете мимо друг друга, просто поздороваетесь или будете общаться?

Ну, если вы спрашиваете об Анфисе и этих отношениях, то мы с таким же успехом можем поговорить о Русско-японской войне, потому как они были в тех же годах…

В феврале вышел новый сезон шоу «Выживалити» с вашим участием. Вы говорили, что при просмотре первого сезона поразились жёсткости испытаний, а потом сказали себе: «Вова, иди. У тебя в жизни такого больше не будет». Что вы имели в виду? Возможность проверить себя? Желание авантюры? Последний шанс на?..

Я имел в виду, что такие шоу создает гигантская команда мегапрофессионалов. Это сотни людей различных профессий.

И все они много месяцев создают условия для того, чтобы это шоу состоялось, чтобы участники прошли этот сложный путь. Создатели, кстати, проходили этот путь вместе с нами. Поэтому ко всем, кто был там и создавал это проект, я испытываю абсолютно родственные чувства.

И вот когда тебе выпадает шанс принять участие в таком лютом перформансе, на глазах миллионов зрителей (зная, что тебя будут хейтить, что над тобой будут смеяться!) погрузить себя в свои животные и часто не контролируемые страхи, проверить себя на вшивость, на что ты годен и чего стоишь… То отказываться от такого приключения для меня сродни преступлению.

Как вы готовились к съемкам? Все знают, что вы активно занимаетесь спортом. Наверняка вопроса с тем, чтобы «привести себя в форму», не стояло?

Я активно занимаюсь, но не спортом. Спорт — это не про здоровье, спорт это про достижения. И привести себя в форму для проекта — вопрос стоял, да еще какой. За полгода до того, как меня утвердили, я бросил курить. И к моменту, когда проект запускался и я уже дал согласие на участие, у меня начались жуткие проблемы со здоровьем. На фоне резкого отказа от курения — а курил я 35 лет. У меня произошел гормональный сбой, так как надпочечники стали работать некорректно. Как ни странно, у них есть зависимость от никотина… Короче, через месяц нужно быть на проекте, а я резко потерял почти 20 кг, ничего не соображал и еле передвигался. Какой тут экстрим, я пятилитровую бутыль с водой еле поднимал… Но я не хотел отказываться от участия, врачи собирались сажать на гормональную терапию. А я стал изучать тему с митохондриями, начал ходить со скандинавскими палками и через месяц с небольшим уже полз по канату над пропастью.