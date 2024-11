В США скончался известный джазовый барабанщик Рой Хейнс

В США ушел из жизни известный джазовый барабанщик Рой Хейнс. Об этом пишет The New York Times.

Музыкант умер в возрасте 99 лет после непродолжительной болезни.

«Рой Хейнс, один из величайших и самых влиятельных барабанщиков в истории джаза скончался во вторник в округе Нассо, штат Нью-Йорк, на южном берегу Лонг-Айленда. Ему было 99 лет», - говорится в публикации.

По информации источника, Хейнс участвовал в записи десятки альбомов, включая «Outward Bound» Эрика Долфи, «Now He Sings, Now He Sobs» Чика Кориа и «Focus» Стэна Гетца. Барабанщик также записал несколько пластинок в качестве лидера музыкального коллектива. Среди них «Out of the Afternoon» и «We Three».

