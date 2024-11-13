Умер на 53-м году жизни журналист и шеф-повар Алексей Зимин

Умер журналист Алексей Зимин. О его кончине в 52 года сообщил гастрожурналист Роман Лошманов, и информацию порталу Афиша Daily подтвердили близкие шеф-повара.

На данный момент причина смерти Зимина неизвестна. Также нет данных, болел ли он чем-то в последние годы или нет.

«Очень печальная новость с утра», - отметил Лошманов.

Алексей Зимин известен по многим проектам, связанным с едой. Так, он был заместителем главного редактора журнала «Афиша», создателем «Афиши Еда», главредом «Афиши Мир», снимал кулинарное шоу «Готовим с Алексеем Зиминым». Кроме того, у журналиста были собственные заведения - кафе «Гоголь-центра», бар Craft и «Дом 12».

Также Зимин является автором книг «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда». Последняя «Англомания» вышла летом.

Ранее умер художник-авангардист Франк Ауэрбах. Ему было 93 года. Он скончался у себя дома в Лондоне.