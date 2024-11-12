В возрасте 93 лет умер художник-авангардист Франк Ауэрбах. Об этом сообщает РБК.

Британский художник Франк Ауэрбах скончался у себя дома в Лондоне 11 ноября в возрасте 93 лет. Директор галереи Frankie Rossi Art Projects Джеффри Партон подтвердил новость о смерти Ауэрбаха.

«Мы потеряли дорогого друга и замечательного художника, но утешаемся тем, что его голос будет звучать и в будущих поколениях», — рассказал он.

Франк Гельмут Ауэрбах родился в 1931 году в Берлине. В восемь лет он вместе с другими детьми был эвакуирован в Англию. Его родители погибли в Германии в 1942 году в концентрационном лагере. Франк получил образование в школе-интернате Фавершем в графстве Кент. Он также учился в Центральном колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина и в Королевском колледже искусств в Лондоне.

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