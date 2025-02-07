«Я не могу без сцены. Я буду здесь всегда»: Юлия Савичева о творчестве, «Евровидении» и принятии себя

14 февраля Юлия Савичева отметит 38-летие, и из них 33 года она выступает на сцене. Ее исполнению принадлежат песни, на которых выросло не одно поколение. «Если в сердце живет любовь», «Высоко», «Москва-Владивосток», «Сияй», «Желтое такси», «Синоптики», «Девочка», «Лето без тебя», «От его голоса» — те композиции, которые уже стали хитами, но Савичева не планирует останавливаться на достигнутом. Певица готова удивлять новыми дуэтами и альбомами и пробует себя в рок-направлении, отойдя от привычной лирики.

А еще Юлия известна как участница музыкального гранд-шоу перевоплощений «Один в один» на телеканале «Россия». В 2013 году певица уже выходила на сцену проекта и осталась в шаге от победы. На этот раз Савичева вновь в числе фаворитов, удививших жюри и зрителей образом Дианы Арбениной в первом выпуске.

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Юлия оценила свое выступление на «Евровидении», вспомнила о работе с Максимом Фадеевым и рассказала об изнанке шоу-бизнеса.

Юлия, Вы громко заявили о себе в новом сезоне музыкального гранд-шоу перевоплощений «Один в один» на телеканале «Россия», заняв лидирующую позицию по результатам первого выпуска. Стало ли для Вас это неожиданностью, или, наоборот, были уверены в себе? Сколько времени ушло на подготовку номера?

Мне достаточно сложно дался образ Дианы Арбениной: я долго пыталась поймать её настроение, голос, все эти акценты. Сначала мне казалось, что получается вообще не похоже: я постоянно записывала себя на диктофон, чтобы послушать со стороны, сравнивала с Дианой, понимая, насколько много работы предстоит, даже как-то немного стала побаиваться всего этого. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают – со временем стало получаться. Я пересмотрела много её интервью, выступлений, поэтому смогла выдать так, как надо. На репетициях так уверенно, как на выступлении, не было – я просто собралась, правильно настроилась и выдала – осталась довольна, всё получилось, как я и планировала. К сожалению, о втором выступлении сказать так же не могу.

Вы получили высокую оценку жюри за образ Дианы Арбениной. А от самой певицы получали обратную связь? Была ли критика с ее стороны или может её поклонники вам писали в соцсетях?

Диана никак не отреагировала, хотя мне было бы приятно узнать её мнение – на мой взгляд, получилось очень убедительно, особенно голос. Понятно, что были вопросы по гриму – многие писали, что он непохож, а голос, манера были практически идентичны.

А критика – была фраза, что я не настолько поэт – как хотите, так и понимайте.

На шоу Вам делают сложный пластический грим. Сколько часов длилось самое долгое перевоплощение? Замечаете негативные последствия на коже после грима?

Самый долгий по времени грим длился 2 часа, когда покрывается полностью всё лицо, вся шея и плюс толщинки, чтобы изменить телосложение.

Негативные последствия, конечно, замечала. Когда ты настолько уставший в конце съёмочного дня, даже уже ночи, пытаешься сам всё снять с себя, то кожа становится красной, раздраженной – однажды у меня такое было. Нужно снимать грим специальными жирными масляными средствами.

В 2013 году Вы уже принимали участие в шоу «Один в один» и заняли 2 место. Хотите в этом году взять реванш и стать победительницей? Кого считаете своим главным конкурентом?

Мир шоу-бизнеса крайне непредсказуем – сегодня ты на коне, а завтра у тебя что-то может не получиться. Планировать что-то заранее, особенно в желании победить – это глупо, потому что ты делаешь это в первую очередь для зрителя – он сам всё увидит, сам поймёт, запомнит или впечатлится выступлением, а оценки – это дело десятое. Да, это часть шоу, но на нервную систему очень сильно влияет.

После выступления Алисы Мон в образе Клавдии Шульженко, я поняла, что это мой самый главный конкурент – она невероятно здорово её показала, полностью перевоплотилась. Среди участников Алиса – самая опытная, и как человек, и как артист.