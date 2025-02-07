«Я не могу без сцены. Я буду здесь всегда»: Юлия Савичева о творчестве, «Евровидении» и принятии себя
© Личный архив Юлии Савичевой
14 февраля Юлия Савичева отметит 38-летие, и из них 33 года она выступает на сцене. Ее исполнению принадлежат песни, на которых выросло не одно поколение. «Если в сердце живет любовь», «Высоко», «Москва-Владивосток», «Сияй», «Желтое такси», «Синоптики», «Девочка», «Лето без тебя», «От его голоса» — те композиции, которые уже стали хитами, но Савичева не планирует останавливаться на достигнутом. Певица готова удивлять новыми дуэтами и альбомами и пробует себя в рок-направлении, отойдя от привычной лирики.
А еще Юлия известна как участница музыкального гранд-шоу перевоплощений «Один в один» на телеканале «Россия». В 2013 году певица уже выходила на сцену проекта и осталась в шаге от победы. На этот раз Савичева вновь в числе фаворитов, удививших жюри и зрителей образом Дианы Арбениной в первом выпуске.
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Юлия оценила свое выступление на «Евровидении», вспомнила о работе с Максимом Фадеевым и рассказала об изнанке шоу-бизнеса.
Юлия, Вы громко заявили о себе в новом сезоне музыкального гранд-шоу перевоплощений «Один в один» на телеканале «Россия», заняв лидирующую позицию по результатам первого выпуска. Стало ли для Вас это неожиданностью, или, наоборот, были уверены в себе? Сколько времени ушло на подготовку номера?
Мне достаточно сложно дался образ Дианы Арбениной: я долго пыталась поймать её настроение, голос, все эти акценты. Сначала мне казалось, что получается вообще не похоже: я постоянно записывала себя на диктофон, чтобы послушать со стороны, сравнивала с Дианой, понимая, насколько много работы предстоит, даже как-то немного стала побаиваться всего этого. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают – со временем стало получаться. Я пересмотрела много её интервью, выступлений, поэтому смогла выдать так, как надо. На репетициях так уверенно, как на выступлении, не было – я просто собралась, правильно настроилась и выдала – осталась довольна, всё получилось, как я и планировала. К сожалению, о втором выступлении сказать так же не могу.
Вы получили высокую оценку жюри за образ Дианы Арбениной. А от самой певицы получали обратную связь? Была ли критика с ее стороны или может её поклонники вам писали в соцсетях?
Диана никак не отреагировала, хотя мне было бы приятно узнать её мнение – на мой взгляд, получилось очень убедительно, особенно голос. Понятно, что были вопросы по гриму – многие писали, что он непохож, а голос, манера были практически идентичны.
А критика – была фраза, что я не настолько поэт – как хотите, так и понимайте.
На шоу Вам делают сложный пластический грим. Сколько часов длилось самое долгое перевоплощение? Замечаете негативные последствия на коже после грима?
Самый долгий по времени грим длился 2 часа, когда покрывается полностью всё лицо, вся шея и плюс толщинки, чтобы изменить телосложение.
Негативные последствия, конечно, замечала. Когда ты настолько уставший в конце съёмочного дня, даже уже ночи, пытаешься сам всё снять с себя, то кожа становится красной, раздраженной – однажды у меня такое было. Нужно снимать грим специальными жирными масляными средствами.
В 2013 году Вы уже принимали участие в шоу «Один в один» и заняли 2 место. Хотите в этом году взять реванш и стать победительницей? Кого считаете своим главным конкурентом?
Мир шоу-бизнеса крайне непредсказуем – сегодня ты на коне, а завтра у тебя что-то может не получиться. Планировать что-то заранее, особенно в желании победить – это глупо, потому что ты делаешь это в первую очередь для зрителя – он сам всё увидит, сам поймёт, запомнит или впечатлится выступлением, а оценки – это дело десятое. Да, это часть шоу, но на нервную систему очень сильно влияет.
После выступления Алисы Мон в образе Клавдии Шульженко, я поняла, что это мой самый главный конкурент – она невероятно здорово её показала, полностью перевоплотилась. Среди участников Алиса – самая опытная, и как человек, и как артист.
Юлия, в 2004 году Вы представляли Россию на «Евровидении». Какие остались воспоминания об участии и как сейчас оцениваете свое выступление?
Я была неопытной девочкой, но уже такой популярной – у меня были треки, написанные Максимом Фадеевым – «Высоко» и «Корабли» – они стали хитами на долгие годы. А опыта выступлений мне не хватало ужасно. Да, было много репетиций и подготовки, но я просто не смогла справиться с волнением. Танцоров должны были покрыть краской, это делали и на репетициях, но это был тонкий слой, а на финальное выступление их густо намазали. А моя задача была встать на спину танцору в один из моментов, и тут я почувствовала, что моя нога едет в сторону, и просто испугалась, что упаду. Все связки зажались, страх в глазах, я не смогла с этим справиться. Моё выступление не было успешным на 100%, таким же, как на репетициях.
Какая песня стала для Вас самой автобиографичной и личной?
Могу отметить несколько песен. Это «Если в сердце живёт любовь» – это гимн, она автобиографична. Можно сказать, что это такой флаг, который я всегда несу, с таким посылом и настроением.
Что касается моих последних песен, это «От его голоса» – я посвятила её мужу, хотя она не моего авторства, но каждое слово в точку, как будто я сама её написала – так ребят-авторов вдохновила наша с мужем история.
Насколько Вы открыты к творческим экспериментам? О чем мечтаете спеть?
Очень люблю экспериментировать, это можно понять и по моим внешним проявлениям, которые я в последнее время устраиваю. Сейчас я по полной программе иду в рок, даже в альтернативу. Совсем скоро у нас выйдет трек с группой TRITIA – это такая альтернативная команда. Будут и другие эксперименты с музыкой.
Ждите новый альбом, он выйдет весной. Сейчас я как раз над ним работаю, эта история меня очень вдохновляет. Та музыка, которую я делаю, и есть тот образ, который воплощаю. Рок и альтернативу я обожаю лет с 16 – сейчас это всё возвращается, счастлива, что молодёжное рок-направление процветает, это прекрасно.
Юлия, в Вашей карьере много запоминающихся дуэтов. А какой дуэт Вы могли бы назвать самым успешным? С кем еще хотели бы записать песню?
Я в восторге, что в один момент Григорий Лепс предложил мне спеть вместе – я мечтала об этом лет 10. Мы сделали уже два дуэта – «Любовь оставляет шрамы» год назад, и недавно вышла «Не совпадаем». Мне очень нравится выступать с Григорием, общаться с ним, почерпнуть его музыкальные умения, харизму.
Нравится молодое поколение рокеров. У меня есть дуэт с Джизусом, он ответил на мой запрос. Я ему писала, что мне очень интересен его материал. Наше «Лето без тебя» – прекрасный, успешный дуэт. Будут и новые совместные работы – пока это тайна, ждите новый альбом и всё узнаете.
Некоторые молодые артисты говорят, что хотят уйти со сцены на пике, а кто-то, наоборот, готов выступать долго, не один десяток лет. А как насчет Вас?
Я не могу без сцены, я точно буду находиться здесь всегда. Да, сложно объединить сцену и личную жизнь, но я не могу ни без одного, ни без другого – понимаете? Важно находить баланс – если этого хочешь, он обязательно случится.
Многие артисты проверяют организаторов на внимательность, добавляя в свой райдер особое требование. Например, Лолита просит еду, рекомендованную Пенсионным фондом. А как насчет Вас? Есть ли «специальные» пункты в райдере?
В моём райдере нет ничего сверхъестественного, есть несколько моментов, связанных с моим здоровьем. Допустим, мне нельзя обычный кофе – прошу кофе без кофеина. Или зелёный чай, а не чёрный. Еда – я слежу за правильным питанием, прошу, чтобы это тоже было в рамках ЗОЖ. По технике и оборудованию на сцене – всё как обычно, без излишеств, но в то же время есть определенные требования.
Знаю, что зрители ждут моих концертов. Буду рада встрече в Москве 7 марта, 27 марта в Санкт-Петербурге и 6 апреля в Баку.
Вы в шоу-бизнесе с 16 лет. Как изменилось его закулисье за 21 год? Ваши коллеги говорят, что раньше было «экологичнее», дружелюбнее.
Вы знаете, раньше не было социальных сетей и не было возможности подняться – вот ты ноунейм и через месяц – звезда благодаря соцсетям. Сейчас так можно. Поэтому артисты, музыканты, актёры становятся настолько разрозненными, себе на уме. Я это сейчас замечаю. Раньше, когда я была с музыкантами, работавшими с Максимом Фадеевым (там был и мой отец), мы проводили вместе очень много времени, дружили семьями, ездили в отпуск – всё было очень душевно. Сейчас такое встречается редко.
Я хотела бы в своём окружении создать такую атмосферу, если, конечно, люди к этому будут готовы. Например, мне очень приятно было пообщаться с Муккой, мы выпустили совместно с VK трек «Метелица» Валерии. Мы продолжаем с ним общаться. С Матаней – молодой, очень талантливой артисткой, которая пишет себе сама. У нас выходил дуэт, я сама к ней обратилась, потому что меня вдохновило то, что она делает. У нас вышла фолк-рок песня «Царевна».
Вы рассказывали о тяжелом уходе от Максима Фадеева, когда пришлось начинать все с нуля и без стартового капитала. Никогда не жалели о принятом решении?
Я никогда не жалела о своих принятых решениях, всегда очень хорошо думаю перед тем, как что-то сделать. А, если что-то происходит в жизни спонтанно, часто прислушиваюсь к знакам судьбы, я верю в это, понимаю, что тебе обязательно дадут понять, правильно ли ты делаешь. Никогда ни о чём не нужно жалеть – это всё опыт, твоё становление и наращивание брони. Без этого ты просто не сможешь идти дальше, особенно в шоу-бизнесе.
Юлия, про Вас говорят, как про самого неконфликтного, спокойного и доброго артиста. Можете позволить себе отойти от правил в обычной жизни? Какой самый сумасшедший поступок совершали?
Да, это так. С одной стороны, многим кажется, что я абсолютно спокойный и неконфликтный человек, с другой – я и сама не люблю участвовать в каких-то конфликтах, что-то кому-то доказывать. Судьба всё расставит по своим местам, всем даст по заслугам. Я верю в бумеранг. Тут важно делать своё дело и плыть по тому течению, которое ты выбрал.
Что касается меня, как человека, который управляет коллективом, выбирает стратегию и тактику – конечно, я бываю жесткой, даже жестокой, с трехэтажным матом – всё не так просто и весело, как вам кажется.
Вы как-то сказали, что хотите проявить себя как актриса. Могут ли поклонники увидеть Вас в кино уже в этом году? В какой роли себя видите?
Я люблю кино и в нескольких фильмах уже снималась. Конечно, хотела бы сыграть какую-то интересную роль и открыта для любых предложений.
В 2021 году пользователи Сети заподозрили Вас в пластических операциях. Задевают ли Вас подобные комментарии? Как относитесь к пластике?
Я так счастлива, что меня начали обвинять в пластических операциях, которые я никогда не делала. Более того, я ярый противник всего этого, особенно в юном возрасте. У меня сердце кровью обливается, когда вижу молодых девочек, которые себя уродуют, делают жуткие губы, скулы, филлеры – это же кошмар. Они портят себя ужасно, делают старше, чем они есть, портят свою природную красоту. Я даже на эту тему записывала песню, которая называется «Девочка», и сняла клип на злобу дня – это был мой крик души.
То, что касается моей внешности, я даже никаких «уколов красоты» не делала и не собираюсь. Мне очень повезло с генетикой, моя мама молодо выглядит до сих пор, хотя уже близится к 60. Молодость ещё и изнутри идёт, как и уверенность в своей внешности, в себе, в том, что ты можешь и без всяких операций и филлеров быть красивым, интересным и харизматичным человеком.
Юлия, в подростковом возрасте Вы побороли анорексию. Смогли ли принять свое тело спустя годы? Как поддерживаете фигуру?
Да, я приняла своё тело. Сейчас не пытаюсь сидеть на каких-то жестоких диетах, хотя слежу за питанием. Понимаю, что всё должно быть эстетично, потому что я артист. Я часто в кадре, а телевидение прибавляет ещё 8-10 кг, поэтому так или иначе стараюсь следить за этим, но не усердствовать. Слава Богу, что я пережила эту сложную ситуацию в подростковом возрасте. Мне повезло, что рядом со мной супруг, который любит меня и принимает такой, какая я есть.
Совсем скоро 14 февраля. Как планируете с мужем отмечать День влюбленных? Какой подарок Вас может обрадовать, а какой огорчить?
День влюблённых – это по совместительству ещё и мой день рождения, а чуть раньше – 1 февраля – день рождения моего мужа. Отмечать будем в семейном кругу все наши праздники.
О подарках я даже не думала – мне главное просто хорошо посидеть всем вместе, поговорить, пообниматься и чтобы все были счастливы. В этом году в свой день рождения я не работаю.
Ваш супруг пишет для Вас песни. Насколько тяжело вместе работать? Возникают ли конфликты на рабочей почве?
Да, люди творческие, конечно, у нас часто возникают разногласия по поводу, оставить это слово в песне или убрать, какая будет аранжировка, какой звук – одному нравится, другому нет. История непростая, но в споре рождается истина, мы всегда можем договориться.
Юлия, Вы с супругом вместе больше 20 лет. Вы неоднократно рассказывали, как решаете проблемы, разговаривая друг с другом. А есть ли что-то, что Вы никогда не смогли бы принять или простить?
Думаю, что не смогу простить измену. Мне кажется, через это будет тяжело переступить, начать всё заново. Мне кажется, я бы так не смогла.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Страсть для меня – это мой муж, мой ребёнок, моя музыка и сцена. Я люблю сладкое – это тоже моя страсть, но я очень редко его себе позволяю. Моя страсть – бальные танцы, сейчас я вновь занимаюсь, у меня новый партнер, мы готовим программу из 10 танцев – ждите, скоро буду выступать на конкурсах.