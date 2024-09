Ушел из жизни ставший поп-звездой бывший баскетболист Канни Уильямс

В Германии ушел из жизни бывший баскетболист и поп-певец Канни Уильямс. Об этом сообщает IMDb.

Артист скончался в возрасте 61 года. Причина и обстоятельства смерти Уильямса не раскрываются.

Канни Уильямс появился на свет в Лос-Анджелесе в 1963 году. Профессионально играл в баскетбол, после чего в начале 1990-х решил заняться музыкальной карьерой.

Дебютный лонгплей музыканта под названием «Comin' from the Heart of the Ghetto» вышел в 1994-м. Позднее Уильямс выпустил еще пять студийных пластинок. Последняя песня певца вышла 2009-м.

Среди его главных хитов – «Saturday» и «Come Back to Me». Альбом певца 2002 года «Night Time in Paris» попал в чарты во Франции, а его песня «Life Goes On» вошла в саундтрек криминальной драмы «Однажды во Франции».

