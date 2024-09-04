Умерла в 91 год кинокритик и автор первой в СССР книги о Высоцком Ирина Рубанова

Умерла кинокритик и публицист Ирина Рубанова. Ей был 91 год. Информацию о ее кончине опубликовали на сайте Союза кинематографистов России.

Причина смерти Рубановой пока не уточняется. Коллеги выразили «глубокие соболезнования» ее родным и близким.

Ирина Рубанова была представительницей московской интеллигенции, с 1962 года была научным сотрудником Института истории искусств. Она вела на телевидении передачи о кинематографе и оценивала участников фестиваля «Кинотавр».

Статьи Рубановой можно было прочитать в журналах «Искусство кино», «Сеанс», Киноведческие записки». Также за свою жизнь она издала несколько книг. Ирина Рубанова является автором первой в СССР книги о Владимире Высоцком «Владимир Высоцкий».

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