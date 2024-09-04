Умер легендарный сербский рокер Борислав Джорджевич

Сербский рокер, основатель группы Riblja Corba Борислав Джорджевич скончался в Словении в возрасте 71 года. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь.

В 1978 году Джорджевич основал и возглавил в Белграде группу Riblja Corba, ставшую одной из самых популярных коллективов Югославии, а после распада государства — в Сербии. Музыканты выступают и по сей день, пишет Balkan Insight.

Музыкант провел последние дни в одном из крупных городов Словении — Любляне, где его и госпитализировали с пневмонией и обострением хронической обструктивной болезни легких.

Соболезнования в связи со смертью артиста высказал президент Сербии Александр Вучич.

«Ушел великий человек, ушел наш Бора. Мы обязаны ему его песнями и его большой любовью к Сербии», — написал глава государства в социальных сетях.

До этого мы писали о смерти кинокритика и автора первой в СССР книги о Высоцком Ирины Рубановой. Женщина скончалась в 91 год. Коллеги выразили «глубокие соболезнования» ее родным и близким.