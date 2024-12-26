«Мы не просто подбираем наряды, мы создаем истории»: стилист Никита Карстен о работе с Бузовой и Пересильд
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Стилист, телеведущий и основатель своего бренда Никита Карстен работает со звездами кино и шоу-бизнеса. Он один из тех, кто не просто следует модным трендам, а создает их. Образы Никиты всегда яркие и запоминающиеся, а среди его клиентов – певица Ольга Бузова, актриса Юлия Пересильд, певец и телеведущий Стас Ярушин и другие.
Недавно Никита Карстен громко заявил о себе, появившись на модной премии в «мясном» наряде. На красной ковровой дорожке он позировал в плаще и сапогах из говядины весом 33 кг.
Путь Никиты к профессии стилиста был необычным и захватывающим: от простого парня из Ессентуков до создания собственной коллекции одежды и работы с самыми яркими артистами. В интервью сайту «Страсти» он рассказал о том, как начинался его путь к успеху, что значит работать с медийными персонами и какие секреты кроются за безупречными образами на красных дорожках.
Расскажите о себе и о том, как решили стать стилистом? Это была ваша мечта с детства или вы вдохновились чьим-то примером?
Мой путь в этой профессии начался довольно неожиданно! Если честно, я никогда специально не планировал стать стилистом, хотя мода и красота всегда были частью моей жизни. По образованию я вообще режиссер игрового кино и педагог!
Большую роль в моем становлении сыграла мама – у нее свой салон красоты, так что красота и стиль были со мной с детства. А потом, когда мне было 17, случилось что-то невероятное – я создал свой бренд одежды! Это произошло после переезда из Ессентуков в Москву. Хотелось начать что-то свое, и я подумал, а почему бы и нет?
Начал с простого – футболок, но постепенно замахнулся на более сложные вещи: корсеты, платья-бюстье. И тут встал вопрос – кто будет стилизовать все эти вещи для съемок? Кто подберет аксессуары, туфли, создаст разные образы? Решил попробовать сам – и затянуло!
Потом как-то само собой пошло – сначала друзья стали просить помощи со стилизацией, потом сработало сарафанное радио, и вот я уже работаю с блогерами, а затем и со звездами! Знаете, есть такое выражение – «если это твое, оно от тебя не уйдет». Вот это прямо про меня! И что особенно приятно – все получилось без огромных вложений в рекламу, просто делал то, что действительно любил и умел.
Вы работаете со звездами кино и шоу-бизнеса, назовите плюсы и минусы такой работы? Сталкивались ли с какими-то неприятными моментами?
Для меня эта работа в первую очередь про любовь! Любовь к людям, к профессии, к тому волшебному моменту, когда человек смотрит в зеркало и буквально расцветает на глазах – расправляются плечи, появляется улыбка, загораются глаза.
Но сложности все-таки есть и, пожалуй, главная из них – это необходимость быть готовым ко всему, особенно на телевидении. Расскажу забавный случай с проекта X-Factor. Представляете, сидят четыре члена жюри, и один из них предлагает Ольге Бузовой (ведущей) обнять участника – казалось бы, что тут такого? А участник только что выступал с номером, где рисовал всем телом, был весь в краске! И вот Оля в роскошном вечернем платье его обнимает... Можете представить, что было с платьем! Спасло только то, что у нас было запасное и мы каким-то чудом успели переодеть ее за рекламную паузу – а это всего минута с небольшим!
В общем, нужно быть немного волшебником и предусматривать абсолютно все. А еще... Таскать тяжеленные чемоданы с вещами! Но это все мелочи по сравнению с тем удовольствием, которое приносит работа. Никакого особого дискомфорта или проблем я не испытываю – наверное, потому что это действительно мое.
Как вы познакомились с Ольгой Бузовой и стали ее стилистом?
История нашего знакомства довольно забавная! Представляете, до меня у нее вообще не было постоянного стилиста – так, работала с разными людьми на отдельных проектах. И вот однажды мне пишет ее пиарщик, Антон Богославский, с предложением поработать над YouTube-шоу.
Я сначала даже отказывался – думал, что моя стилистика ей не подойдет. Но Антон настоял, я собрался с духом и подготовил четыре мудборда (визуальная презентация из фото, – прим. ред.) с образами. Отправляю их Антону, а он мне: «Это совершенно не в ее стиле!». Я тогда прямо сказал: «Либо так, либо никак!». Антон все-таки показал эти образы Оле – и ей понравились все четыре! Мы их все и воплотили. А буквально через пару дней я уже работал над ее клипом «Выключим рассвет». Как-то сразу все сложилось, характерами совпали – и вот, в следующем году будет уже 5 лет нашей совместной работы!
Правда, важно отметить – я отвечаю только за особые выходы: премьеры, красные дорожки, презентации, мероприятия. В повседневной жизни Оля прекрасно справляется сама, да и концертные наряды – это отдельная история, не моя территория. Но в целом, получилась такая классная синергия – когда просто чувствуешь, что все правильно!
Ольга доверяет вам во всем или есть наряды, которые она не готова носить? Она открыта для экспериментов или у нее есть «свой стиль», которого она придерживается?
Знаете, что самое интересное в работе с Олей? Она прекрасно понимает, что внешний вид – это мощный инструмент для медийной персоны! У нее, конечно, есть свой узнаваемый стиль, но она всегда открыта к экспериментам. Меня это в ней очень восхищает!
Я часто слышу от коллег: «Вот если бы я был ее стилистом...». Но тут важно понимать – это же как если бы к вам на улице подошел незнакомец и сказал: «Знаете, вы сейчас выглядите совсем не очень, давайте я вас переодену!» Вряд ли вы броситесь к нему с распростертыми объятиями, правда?
Помните нашумевший выход Оли в платье, похожем на наряд Ким Кардашьян с Vanity Fair? Многие тогда гадали: «Как можно было выйти в таком платье, она что, не знает, кто так уже выходил?». А на самом деле это была абсолютно продуманная история! Я тогда пришел к Оле и говорю: «Смотри, есть два варианта – можем выбрать красивое вечернее платье, а можем сделать вот такую историю. Будут обсуждать, конечно...» Так и вышло - обсуждали потом недели две – по нынешним временам это целая вечность! Даже МУЗ-ТВ, кажется, документалку об этом снял.
Оля всегда верна себе – тот эпатаж, который был в ней еще со времен «Дома-2», никуда не делся. Просто со временем он стал более продуманным и, мне кажется, в этом весь секрет – быть верным себе, но при этом не бояться меняться и экспериментировать!
Назовите самый удачный образ за всю работу с Ольгой Бузовой? И тот образ, который очень понравился самой Оле?
Я бы сказал, что у нас не бывает проходных образов. Каждый выход – продуманный, со своим сюжетом, своей задумкой. Это именно то, что делает работу такой захватывающей – мы не просто подбираем наряды, мы создаем истории! И то, что все эти образы активно обсуждаются – это как раз показатель того, что мы попали в точку. Ведь задача артиста – вызывать эмоции, заставлять говорить о себе. А когда образ помогает в этом – значит, он действительно удачный.
У вас с Ольгой возникали споры из-за работы? И как решаете конфликтные ситуации, если они есть?
В нашей работе самое главное – это когда между стилистом и артистом случается тот самый мэтч (совпадение намерений, желаний, – прим. ред.) как в танце – важно чувствовать партнера, двигаться в одном ритме. За годы работы с Олей мы настолько хорошо изучили друг друга, что иногда это даже смешно! Вот недавно был случай на съемках фильма – костюмеры принесли целых 30 платьев. Я зашел, посмотрел и сразу сказал: «Вот эти два – то, что надо». Через 15 минут приходит Оля и выбирает именно эти два платья! И не только платья – те же туфли, те же украшения, на которые я указал. Со временем начинаешь чувствовать все предпочтения, знаешь, что понравится, а что точно нет. Поэтому у нас и споров-то особых не возникает – мы просто очень хорошо понимаем друг друга.
У Ольги есть поклонники, а есть хейтеры. Ваше отношение к критике ее нарядов? Это задевает вас? И прислушиваетесь ли вы к оценке от ее фанатов?
Оля умеет относиться к критике с юмором! Она просто мастер в этом деле и научила всю свою команду такому подходу. Мы даже иногда сами подшучиваем друг над другом, используя особо горячие комментарии хейтеров.
В нашей работе важно не то, что говорят другие, а то, насколько ты сам доволен результатом. Хотя, конечно, мы всегда рады конструктивным отзывам от настоящих поклонников – они часто очень тонко чувствуют стиль Оли и иногда дают действительно интересные идеи. А хейтеры... Ну, их комментарии – это часто просто показатель того, что мы все делаем правильно. Ведь если о тебе говорят – значит, ты заметен!
Вы помогаете Ольге с нарядами только для мероприятий или и для съемок реалити-шоу? А для обычной жизни она просит советы по стилю?
А вы видели Олю в обычной жизни? Тут надо понимать, что у нее эта самая «обычная жизнь» довольно необычная! Она же практически каждый день на съемках, в кадре, и за день может сменить столько образов, сколько обычный человек за неделю не меняет!
Иногда люди думают, что у звезд есть какая-то отдельная «обычная жизнь», где они ходят в спортивках за продуктами. Но в случае с Олей – каждый ее день наполнен съемками, мероприятиями, встречами. Это и есть ее обычная жизнь! И я в основном и отвечаю за особые выходы – премьеры, красные дорожки, важные мероприятия.
Ольга Бузова мечтает выйти замуж, готовы вы были бы выбрать для нее свадебное платье? В каком стиле оно могло бы быть?
Конечно, я бы с удовольствием стал частью такого важного события в жизни Оли. И я уверен, что это были бы действительно запоминающиеся образы – возможно, даже такие же яркие и смелые, как у Рианны во время ее беременности!
Знаю, что у Оли есть мечта о трех разных свадебных образах... Но, пожалуй, не буду раскрывать все карты! Пусть это останется сюрпризом до того самого особенного дня. Скажу только, что когда этот момент наступит, мы точно сделаем что-то невероятное! Ведь Оля заслуживает того, чтобы в этот важный день быть самой красивой и счастливой невестой.
На одном из мероприятий Ольга Бузова повторила свой образ со времен, когда пришла на проект «Дом 2». Как менялся ее стиль?
Это была такая интересная работа! Мы специально воссоздавали тот самый образ юной питерской девчонки, которая когда-то пришла на «Дом-2». Вы бы видели, как мы колдовали над париком! Вместе со стилистом по волосам мы его и подкручивали, и подрезали, и снова отрезали – все, чтобы поймать ту самую аутентичность немного перегидроленной блондинки.
Что интересно - Оля всегда умела создавать обсуждаемые образы – это как будто часть ее ДНК, ее базового гардероба. Но при этом было бы странно, если бы человек, который столько лет остается на пике популярности, не менялся, не впитывал новые тренды! Ее стиль эволюционировал очень органично – она как губка впитывает все новые тенденции моды, но при этом остается верной себе. И это, пожалуй, самое ценное – уметь меняться, оставаясь собой.
Мы знаем о вашей работе с актрисой Юлией Пересильд. Как вы познакомились? Какой стиль она предпочитает? Готова ли экспериментировать? С ней сложно работать или вы легко общаетесь, сходитесь во мнении? Что бы вы хотели добавить к ее образам, но она пока не решается на это?
Все началось с особенной фотосессии – она впервые фотографировалась со своим возлюбленным Михаилом Тройником. Снимал Дмитрий Исхаков – может, помните, бывший муж Полины Гагариной? Когда человек доверяет тебе такой важный момент своей жизни, чувствуешь огромную ответственность. Мы тогда с помощницей привезли, кажется, шесть чемоданов с вещами!
Удивительно, но все прошло настолько легко, будто мы знали друг друга много лет. Это тот самый случай, когда сразу понимаешь – есть мэтч с человеком или нет. И это совершенно не зависит от регалий или известности – просто либо сходитесь, либо нет.
После этого наше сотрудничество стало более плотным – мы работали над рекламными съемками, потом были проекты с ее музыкальной группой «Мандрагора». Больше всего в работе с Юлией мне нравится, как она, будучи актрисой, проживает даже обычную фотосессию – это просто завораживает! А после ее полета в космос появилось еще больше интересных тем для обсуждений.
Правда, есть у нас с ней одно небольшое разногласие – я вижу ее в массивных украшениях, а она больше любит минимализм. Но на последних съемках мы уже начали потихоньку экспериментировать с моим любимым «обвесом». Думаю, впереди нас ждет много интересных экспериментов!
Если Юлию Пересильд хвалят за наряды, то вот ее дочь Анну часто критикуют за слишком «взрослые образы». Она любит мини и открытую одежду. Как относитесь к ее стилю? Ваше мнение – рано девочке так одеваться или нет?
А я хотел бы выступить в защиту Анны! Меня действительно восхищает, как тонко она чувствует свою индивидуальность и как грамотно подбирает наряды. Важно понимать – эти выходы не просто про красивую одежду. Это всегда про определенный посыл, самовыражение. Анна самостоятельно работает над своим стилем и делает это очень ответственно! Поэтому весь этот хейт, честно говоря, совершенно необоснован. В ее образах нет ничего вызывающего – они просто модные и современные, полностью в духе сегодняшних молодежных тенденций. Это стильно, это актуально, но никак не провокационно.
Нам также известно о вашей работе со Стасом Ярушиным. Как состоялось ваше знакомство и совместная работа? Что нравится самому Стасу, а что вы ему предлагаете нового? Он соглашается на эксперименты?
Стас искал стилиста для проекта «В другую страну» и для своего сольного концерта. Я приехал к нему выбрать два образа, а в итоге мы устроили такую масштабную примерку, что подобрали целых девять комплектов на несколько месяцев вперед! Опять же, все дело в том самом мэтче – у нас просто сошлись вкусы. Со Стасом все сложилось идеально – его харизма, потрясающее чувство юмора, при этом он очень четко знает, чего хочет. Это просто мечта для стилиста!
Я вообще люблю подталкивать своих клиентов к экспериментам, и Стас в этом плане – просто находка! Он так открыт ко всему новому! Вот, например, недавно был случай – он хотел классический черный образ с пиджаком. А мы взяли и выбрали дизайнерский вариант, весь расшитый сердцами. Для него это было что-то совершенно новое, но – представляете он просто влюбился в этот новый имидж!
Проще одевать мужчин или женщин?
С одной стороны, с мужчинами работать проще – у них меньше вариантов сочетаний. Ну, посудите сами: верх-низ, брюки-рубашка или лонгслив, и в общем-то все! А вот с женщинами... Тут просто бесконечный простор для творчества! Столько вариантов, столько возможностей для сочетаний, иногда даже не самых функциональных. Выбор просто огромный!
Но вот если говорить об эпатажных образах... Тут парадокс! С женщинами в этом плане как раз проще. Потому что мода в первую очередь ориентирована на них, им позволено гораздо больше экспериментов. С мужчинами в плане эпатажа сложнее – тут столько всяких негласных правил, рамок, устоев... Попробуй-ка соблюсти баланс между креативом и этими ограничениями! Вот это действительно вызов для стилиста.
Почему мужчины реже обращаются к стилистам, чем женщины?
Все дело в некотором заблуждении – многие мужчины просто не до конца понимают, что такое работа стилиста. Им кажется, что стилист – это просто человек, который привозит одежду, как продвинутый курьер. А на самом деле стилист – это гораздо больше! Это специалист, который работает над целостным образом, который глубоко понимает вашу концепцию, ваше творчество, если мы говорим об артистах. Это человек, который направляет и помогает найти именно ваш стиль.
У меня было множество случаев, когда правильно подобранный образ буквально выводил человека на новый уровень! Внешний вид – это как визитная карточка, которая может открыть множество дверей. Но мужчины часто этого не осознают. Им кажется, что достаточно просто надеть костюм или джинсы с футболкой и все готово. А ведь даже в такой простой образ можно внести столько интересных деталей, которые сделают его особенным! Поэтому я всегда говорю – стилист это не про одежду, это про создание имиджа, про то, как вы хотите, чтобы вас воспринимали окружающие.
Назовите ваших икон стиля среди зарубежных звезд и наших, российских?
Если говорить о зарубежных звездах, я просто в восторге от Леди Гаги и Дуа Липы! В них есть все, что я так ценю в стиле – современность, смелость, эпатаж и при этом своя уникальная айдентика. А если говорить о российской сцене, меня очень впечатляет то, как роскошно и дорого умеют выглядеть Севиль и Юлия Паршута. У них потрясающее чувство стиля!
Многие люди критикуют артистов, которые в своем зрелом возрасте продолжают носить мини и открытые платья, майки, как относитесь к этому? Среди примеров Лариса Долина, Лолита, Анастасия Волочкова, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев. Можно или нельзя? Отличный пример – это Филипп Киркоров! Он умеет меняться, чтобы оставаться актуальным. Его коллаборации с Майами, с Тимати – каждый раз совершенно новое амплуа, которое работает! А вот когда артисты десятилетиями держатся за один и тот же стиль... Например, Лариса Долина и ее команда продолжают делать эти огромные начесы, хотя можно было бы поэкспериментировать – добавить модную челку, осовременить образ. Я работал с ней на съемках, и, к сожалению, ни она, ни ее команда не были готовы даже к минимальным экспериментам. То же самое с Волочковой – это уже переходит в такую... скажем так, кринжовую историю.
Но есть и другие примеры! Возьмем Лолиту и Леонтьева – это совершенно особый случай. Их внешний вид, их образы – это неотъемлемая часть их творческого пути. Они столько лет несут свой стиль и при этом остаются актуальными! Было бы странно говорить, что это им не идет или что это нужно как-то ограничивать. В общем, тут главное не возраст, а умение либо органично меняться со временем, либо настолько сильно врасти в свой образ, чтобы он стал твоей визитной карточкой. А вот застрять где-то посередине – это действительно может быть проблемой.
Расскажите, с кем мечтаете поработать из звезд? Какие у вас планы?
Меня очень вдохновляют молодые артисты! Например, я бы с удовольствием поработал с BearWolf – там такой потенциал для интересных образов! А планов у меня – просто море и все они, конечно же, крутятся вокруг моды и стиля. В новом году очень хочу запустить проект на телевидении, активно работаю в этом направлении.
Кстати, сейчас осваиваю новое направление – коллаборации с брендами. Вот недавно выпустил новогоднюю коллекцию с MORHOCOLO, где я выступил уже не просто как стилист, а как полноценный дизайнер. В общем, планов много, энергии еще больше – так что следите за новостями!
Вы одеваете других, но не забываете и о себе. У вас выделяющийся стиль, как его охарактеризуете? Что любите носить?
Я твердо верю – когда ты работаешь в фэшн-индустрии, твой собственный стиль – это своего рода портфолио! Нельзя забывать о себе, ведь ты сам – живая визитная карточка своей работы. Я обожаю эпатажные выходы! Можно сказать, это моя специализация – создавать образы, которые запоминаются, о которых говорят. Когда у меня появляется возможность выйти на красную дорожку, я всегда стремлюсь создать что-то особенное. Не просто надеть красивую одежду, а рассказать историю через свой образ. Хочу, чтобы люди не просто посмотрели и забыли, а задумались, обсудили, прочувствовали тот месседж, который я закладываю в каждый свой выход. Потому что мода – это не просто про одежду. Это про самовыражение, про искусство, про умение рассказывать истории через визуальный язык. И я стараюсь использовать каждую возможность, чтобы продемонстрировать это!
Стилист – мужская ли профессия? Сталкивались ли вы с хейтом из-за этого?
Нет такого понятия, как «мужская» или «женская» профессия. Дело в таланте и профессионализме, а не в гендере. Но да, будучи стилистом из Ессентуков, я сталкивался с хейтом. Это часто происходит из-за непонимания – многие просто не знают, чем на самом деле занимается стилист, как устроена эта работа, можно ли на этом зарабатывать.
В больших городах ситуация другая – там все понимают, что за каждым успешным проектом стоит большая команда профессионалов, независимо от их пола. Важен результат, а не то, кто его создает. В конечном счете все решает профессионализм. Когда люди видят качественную работу, все предрассудки отходят на второй план.
Вопрос денег, стиль – это про дорого? Чтобы быть стильным, нужны большие вложения? И сколько платят стилистам? Иметь своего стилиста это дорого?
Время любого опытного профессионала, независимо от сферы деятельности, но особенно там, где необходим индивидуальный подход, стоит дорого. Но есть и много начинающих классных стилистов, которые готовы ради опыта работать за скромные деньги. А что касается гардероба – решают не деньги, а насмотренность и баланс между трендами и персональным стилем. Трендам нельзя тупо, нужно уметь их правильно внедрять в свой гардероб. Кстати, многим достаточно лишь пары встреч со стилистом, чтобы найти верное направление и дальше одевать себя самостоятельно.
Скоро Новый год, расскажите, на ваш взгляд, что будет модно в 2025 году?
Сейчас мода развивается очень стремительно и непредсказуемо, поэтому с уверенность можно сказать только одно – нужно быть самим собой и развивать свой собственный стиль. Сегодня парадоксальным образом чем дальше ты от копирования трендов, тем интереснее выглядишь. Сегодня айдентика (идентичность, совокупность элементов, которые делают узнаваемым и уникальным, – прим. ред.) – ключевое слово. Это не просто стиль, это ваш личный почерк, ваше ДНК в моде. Поэтому мой главный совет на 2025 год: если вам что-то идет и вам в этом комфортно – не спешите это менять.
Мы 3 декабря презентовали как раз новую новогоднюю коллекцию. Я выступил не только амбассадором, но и автором этой лимитированной линейки. Коллекция MORPHOCLO by Nikita Karsten – это микс яркости, смелости и блеска, идеально подходящий для праздничного настроения. В линейке представлены жакеты и шорты в пайетках, дерзкие футболки с провокационными принтами и другие эффектные образы, которые должны стать гвоздем любой вечеринки. Эта коллекция - «настоящая легенда», созданная для тех, кто не боится быть в центре внимания.
Наш сайт называется «Страсти», а что для вас «страсть»?
Для меня страсть – это энергия, которая зажигает изнутри. Это момент, когда ты одеваешь человека, он подходит к зеркалу и вдруг его глаза начинают сиять. В этот миг меняется все: осанка, взгляд, улыбка. Человек словно раскрывается заново, и ты видишь, как одежда становится не просто тканью, а частью его уверенности и внутреннего огня. Страсть – это горящие глаза, влюбленность в процесс, в результат, в саму возможность создавать что-то, что вызывает эмоции.