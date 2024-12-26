«Мы не просто подбираем наряды, мы создаем истории»: стилист Никита Карстен о работе с Бузовой и Пересильд

Как вы познакомились с Ольгой Бузовой и стали ее стилистом?

История нашего знакомства довольно забавная! Представляете, до меня у нее вообще не было постоянного стилиста – так, работала с разными людьми на отдельных проектах. И вот однажды мне пишет ее пиарщик, Антон Богославский, с предложением поработать над YouTube-шоу.

Я сначала даже отказывался – думал, что моя стилистика ей не подойдет. Но Антон настоял, я собрался с духом и подготовил четыре мудборда (визуальная презентация из фото, – прим. ред.) с образами. Отправляю их Антону, а он мне: «Это совершенно не в ее стиле!». Я тогда прямо сказал: «Либо так, либо никак!». Антон все-таки показал эти образы Оле – и ей понравились все четыре! Мы их все и воплотили. А буквально через пару дней я уже работал над ее клипом «Выключим рассвет». Как-то сразу все сложилось, характерами совпали – и вот, в следующем году будет уже 5 лет нашей совместной работы!

Правда, важно отметить – я отвечаю только за особые выходы: премьеры, красные дорожки, презентации, мероприятия. В повседневной жизни Оля прекрасно справляется сама, да и концертные наряды – это отдельная история, не моя территория. Но в целом, получилась такая классная синергия – когда просто чувствуешь, что все правильно!

Ольга доверяет вам во всем или есть наряды, которые она не готова носить? Она открыта для экспериментов или у нее есть «свой стиль», которого она придерживается?

Знаете, что самое интересное в работе с Олей? Она прекрасно понимает, что внешний вид – это мощный инструмент для медийной персоны! У нее, конечно, есть свой узнаваемый стиль, но она всегда открыта к экспериментам. Меня это в ней очень восхищает!

Я часто слышу от коллег: «Вот если бы я был ее стилистом...». Но тут важно понимать – это же как если бы к вам на улице подошел незнакомец и сказал: «Знаете, вы сейчас выглядите совсем не очень, давайте я вас переодену!» Вряд ли вы броситесь к нему с распростертыми объятиями, правда?

Помните нашумевший выход Оли в платье, похожем на наряд Ким Кардашьян с Vanity Fair? Многие тогда гадали: «Как можно было выйти в таком платье, она что, не знает, кто так уже выходил?». А на самом деле это была абсолютно продуманная история! Я тогда пришел к Оле и говорю: «Смотри, есть два варианта – можем выбрать красивое вечернее платье, а можем сделать вот такую историю. Будут обсуждать, конечно...» Так и вышло - обсуждали потом недели две – по нынешним временам это целая вечность! Даже МУЗ-ТВ, кажется, документалку об этом снял.

Оля всегда верна себе – тот эпатаж, который был в ней еще со времен «Дома-2», никуда не делся. Просто со временем он стал более продуманным и, мне кажется, в этом весь секрет – быть верным себе, но при этом не бояться меняться и экспериментировать!

Назовите самый удачный образ за всю работу с Ольгой Бузовой? И тот образ, который очень понравился самой Оле?

Я бы сказал, что у нас не бывает проходных образов. Каждый выход – продуманный, со своим сюжетом, своей задумкой. Это именно то, что делает работу такой захватывающей – мы не просто подбираем наряды, мы создаем истории! И то, что все эти образы активно обсуждаются – это как раз показатель того, что мы попали в точку. Ведь задача артиста – вызывать эмоции, заставлять говорить о себе. А когда образ помогает в этом – значит, он действительно удачный.

У вас с Ольгой возникали споры из-за работы? И как решаете конфликтные ситуации, если они есть?

В нашей работе самое главное – это когда между стилистом и артистом случается тот самый мэтч (совпадение намерений, желаний, – прим. ред.) как в танце – важно чувствовать партнера, двигаться в одном ритме. За годы работы с Олей мы настолько хорошо изучили друг друга, что иногда это даже смешно! Вот недавно был случай на съемках фильма – костюмеры принесли целых 30 платьев. Я зашел, посмотрел и сразу сказал: «Вот эти два – то, что надо». Через 15 минут приходит Оля и выбирает именно эти два платья! И не только платья – те же туфли, те же украшения, на которые я указал. Со временем начинаешь чувствовать все предпочтения, знаешь, что понравится, а что точно нет. Поэтому у нас и споров-то особых не возникает – мы просто очень хорошо понимаем друг друга.

У Ольги есть поклонники, а есть хейтеры. Ваше отношение к критике ее нарядов? Это задевает вас? И прислушиваетесь ли вы к оценке от ее фанатов?

Оля умеет относиться к критике с юмором! Она просто мастер в этом деле и научила всю свою команду такому подходу. Мы даже иногда сами подшучиваем друг над другом, используя особо горячие комментарии хейтеров.

В нашей работе важно не то, что говорят другие, а то, насколько ты сам доволен результатом. Хотя, конечно, мы всегда рады конструктивным отзывам от настоящих поклонников – они часто очень тонко чувствуют стиль Оли и иногда дают действительно интересные идеи. А хейтеры... Ну, их комментарии – это часто просто показатель того, что мы все делаем правильно. Ведь если о тебе говорят – значит, ты заметен!

Вы помогаете Ольге с нарядами только для мероприятий или и для съемок реалити-шоу? А для обычной жизни она просит советы по стилю?

А вы видели Олю в обычной жизни? Тут надо понимать, что у нее эта самая «обычная жизнь» довольно необычная! Она же практически каждый день на съемках, в кадре, и за день может сменить столько образов, сколько обычный человек за неделю не меняет!

Иногда люди думают, что у звезд есть какая-то отдельная «обычная жизнь», где они ходят в спортивках за продуктами. Но в случае с Олей – каждый ее день наполнен съемками, мероприятиями, встречами. Это и есть ее обычная жизнь! И я в основном и отвечаю за особые выходы – премьеры, красные дорожки, важные мероприятия.

Ольга Бузова мечтает выйти замуж, готовы вы были бы выбрать для нее свадебное платье? В каком стиле оно могло бы быть?

Конечно, я бы с удовольствием стал частью такого важного события в жизни Оли. И я уверен, что это были бы действительно запоминающиеся образы – возможно, даже такие же яркие и смелые, как у Рианны во время ее беременности!

Знаю, что у Оли есть мечта о трех разных свадебных образах... Но, пожалуй, не буду раскрывать все карты! Пусть это останется сюрпризом до того самого особенного дня. Скажу только, что когда этот момент наступит, мы точно сделаем что-то невероятное! Ведь Оля заслуживает того, чтобы в этот важный день быть самой красивой и счастливой невестой.