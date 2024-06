Ушел из жизни Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов

Скончался Герой СССР, летчик-космонавт, участник нештатной посадки на воду «Союза-23» Вячеслав Зудов. Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

82-летний Зудов ушел из жизни 12 июня. Причины смерти не раскрываются.

Уточняется, что церемония прощания с летчиком-космонавтом состоится 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России в подмосковных Мытищах.

Вячеслав Зудов появился на свет в 1942 году в селе Алферьево Шатковского района Горьковской области. В 1976 году корабль «Союз-23», на борту которого находился Зудов, совершил единственную в истории отечественной космонавтики нештатную посадку на воду.

