Ушел из жизни Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов
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Скончался Герой СССР, летчик-космонавт, участник нештатной посадки на воду «Союза-23» Вячеслав Зудов. Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
82-летний Зудов ушел из жизни 12 июня. Причины смерти не раскрываются.
Уточняется, что церемония прощания с летчиком-космонавтом состоится 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России в подмосковных Мытищах.
Вячеслав Зудов появился на свет в 1942 году в селе Алферьево Шатковского района Горьковской области. В 1976 году корабль «Союз-23», на борту которого находился Зудов, совершил единственную в истории отечественной космонавтики нештатную посадку на воду.
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