Умерла 45-летняя актриса Гала Самойлова, сыгравшая в сериале «Мажор 2»

Умерла на 46-м году жизни актриса Гала Самойлова, сыгравшая в сериале «Мажор 2». Об этом сообщает портал «Театръ».

Официальная причина смерти не разглашается, однако знакомые артистки утверждают, что она боролась с последствиями тяжелого заболевания. Известно, что Гала Самойлова скончалась 11 июня. О том, где состоится прощание с актрисой, информации нет.

Гала Самойлова является выпускницей Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Она получила диплом в 2003 году и поступила на службу в Санкт-Петербургский государственный драматический театр.

Актриса также выступала автором текстов своих персонажей и сопродюсером спектаклей.

В 2012 году Самойлова получила спецприз молодежного жюри за роль Черного Капитана в спектакле «Ленька Пантелеев».

В 2015 году она стала лауреатом премии «Прорыв» в номинации «Лучшая молодая актриса драматического театра» за роль Акакия Акакиевича Башмачкина в спектакле «Шинель. Балет».

В фильмографии Самойловой значатся проекты «Мажор 2», «Такая работа», «По ту сторону смерти» и «Праведник».

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Юрия Кондратьева. Он скончался 10 июня после продолжительной болезни.