Умер Марк Джеймс, автор хита Элвиса Пресли Always on My Mind

В США скончался автор хитв Элвиса Пресли Always on My Mind Марк Джеймс. Ему было 83 года. Как пишет издание Houston Chronicle, музыкант ушел из жизни 8 июня в своем доме в Нашвилле, однако известно об этом стало только сейчас. Причина его смерти не разглашается.

Три его песни — Suspicious Minds, Hooked on a Feeling и Always on My Mind — были включены в список 100 величайших песен 20-го века по версии BMI. Хит Suspicious Minds также вошел в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Песня Always on My Mind, которую Джеймс написал для Элвиса Пресли, принесла две премии «Грэмми» в номинациях кантри-песня года и песня года в 1983 году.

У Джеймса осталась жена Карен Замбон, взрослые дочери Сэмми и Дана Замбон, а также внуки.

Ранее в США скончался актер и режиссер Энтони «Тони» Ло Бьянко, ставший знаменитым благодаря ролям в фильмах «Крутой Уокер» и «Французский связной».