Умер композитор «Пчелки Майи» и «Тарзана» Альфредо Гарридо

Испанский певец, композитор мультфильма «Пчелка Майя» Альфредо Гарридо скончался в возрасте 91 года. О его смерти сообщило агентство Europa Press.

Альфредо Гарридо родился в 1933 году в Бильбао. В 50-х годах стал участником группы Los Chimberos, с которой гастролировал по всему миру. В 1988 году создал успешную продюсерскую компанию.

Гарридо называли одним из пионеров испанской музыкальной индустрии. Он был композитором многих мультсериалов и аниме, в частности его работы звучат в «Тарзане», аниме «Мадзингер Зэд» и «Викки-викинге». Помимо этого, музыкант озвучил червяка Макса в национальной адаптации «Пчелки Майи».

Всего в дискографии певца около 20 пластинок.

