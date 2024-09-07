В июне ему исполнилось 80 лет: скончался автор хита My Heart Will Go On из «Титаника»

Американский поэт-песенник Уиллбур Дженнингс, написавший саундтрек к фильму «Титаник», ушел из жизни. Одному из самых востребованных авторов современности было 80 лет, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Треки поэта-песенника звучат минимум в 325 фильмах и телешоу. Однако мировую известность Дженнингсу принесла композиция из популярного фильма «Титаник» — My Heart Will Go On в исполнении Селин Дион. Картина получила 11 «оскаров», в том числе за саундтрек.

За годы творчества Уиллбуру удалось поработать со множеством звезд. Среди них в первую очередь выделяются Стив Уинвуд, Рой Орбисон, Би Би Кинг и Уитни Хьюстон. О смерти автора стало известно от его коллег.

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