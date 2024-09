Рак поджелудочной железы: умер основатель поп-группы The Monitors Марк Моффатт

Один из основных участников австралийского поп-трио The Monitors Марк Моффатт ушел из жизни. Артисту было 74 года. Врачи поставили ему неутешительный диагноз — рак поджелудочной железы, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Звукорежиссер и автор песен умер в Нэшвилле 6 сентября. Он перебрался из Австралии в Соединенные Штаты в середине 1990-х. Смертельный диагноз ему поставили чуть больше года назад.

Моффатт был одним из австралийского поп-трио The Monitors. Музыкальный коллектив не гремел, но был достаточно заметен. Он выпустил один альбом. Также отдельные композиции группы попадали в топ-50 национального чарта.

Ранее сообщалось о смерти автора хита My Heart Will Go On из «Титаника» Уиллбура Дженнингса. Он скончался в 80 лет.