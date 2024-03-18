Умер главный художник цирка на Цветном бульваре Андрей Щелоков

Внезапно умер в спортзале художник цирка на Цветном бульваре Андрей Щелоков. Об этом сообщает mk.ru.

65-летний Щелоков долгое время трудился на посту главного художника цирка. Он ушел из жизни в воскресенье, во время тренировки волейбольной команды. Он был с друзьями в спортзале Российской академии народного хозяйства и госслужбы на западе Москвы.

Внезапно он почувствовал защемление шеи, сел на скамейку и вскоре потерял сознание. Медики, вызванные на место, лишь констатировали его смерть. Было установлено, что ранее он перенес операцию на сердце.

Андрей Щелоков, окончив постановочный факультет школы-студии МХАТ и работавший главным художником музея-заповедника «Царицыно», присоединился к коллективу Цирка в 1996 году под руководством Юрия Никулина.

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