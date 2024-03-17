Прощание с Александром Ширвиндтом перенесут по просьбе семьи актера. Об этом сообщает mk.ru.

Ранее сообщалось о том, что прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом состоится в Театре Сатиры 18 марта с 12 до 15:00. Однако родные актера попросили сократить время прощания на час.

Журналисты сообщают, что церемония пройдет с 13 до 15 часов по московскому времени.

Напомним, Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Причиной смерти легендарного сатирика и актера стала сердечная недостаточность. Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище.

Александр Ширвиндт сыграл более 100 ролей в театре и кино. Одними из самых известных работ Ширвиндта являются роли в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром» и «12 стульев».

Ранее мы писали о том, что музыкант Юрий Антонов назвал неожиданную причину смерти Александра Ширвиндта.