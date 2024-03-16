Умерла 68-летняя актриса «Ленкома» Ирина Щукина

Умерла советская и российская актриса Ирина Щукина. Ей было 68 лет.

Актриса ушла из жизни 13 марта, однако известно об этом стало только сейчас. Причина ее смерти не разглашается, информации о месте похорон и дате прощания нет.

Ирина Щукина окончила Ярославское театральное училище и через три года поступила на службу в Московский театр имени Ленинского комсомола.

Она сыграла Мальвину в постановке «Золотой ключик», а также принимала участие в спектаклях «Трубадур и его друзья», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Гамлет» и многих других.

Кроме того, Щукина работала референтом вечеров в Центральном Доме актера имени Яблочкиной.

Ее сын Александр Сальник является артистом Театра Ленком Марка Захарова, сообщает портал «Кино-театр.ру».

15 марта стало известно о смерти президента Театра сатиры Александра Ширвиндта. Ему было 89 лет. Актер скончался в больнице.