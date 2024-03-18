Умер исполнитель хита «Белая сирень» Зияев

Умер 73-летний советский певец Умар Зияев, исполнивший хит «Белая сирень». Об этом сообщает новостное издание «Бомдод».

Талантливый таджикский певец ушел из жизни 17 марта. Отмечается, что 28 февраля ему исполнилось 73 года. Он был народным артистом Таджикистана.

Зияев был одним из выдающихся солистов знаменитого ВИА «Гульшан», входившего в «золотой» состав. Информацию о его уходе подтвердили коллеги певца, однако причина смерти не уточняется.

Родившись в 1951 году в семье педагогов в Орджоникидзе, Умар Зияев начал свой музыкальный путь еще в студенческие годы в Таджикском политехническом институте, где был замечен художественным руководителем «Гульшан». В 1973 году, после успешного выступления на конкурсе эстрадных коллективов «Солнечные струны», он присоединился к группе. В 1979 году он выступил на фестивале «Песня года», а его главный хит тех лет стал песня «Белая сирень» Юрия Лядова.

С 1993 по 2000 годы Зияев также был художественным руководителем «Гульшан».

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