Скончался американский актер из фильма «Лодка любви» Джек Джонс

Ушел из жизни американский актер и певец Джек Джонс. Об этом сообщает IMDb.

Артист умер на 87-м году жизни. Причиной смерти стала лейкемия. Последние дни жизни Джонс провел в медицинском центре в родной Калифорнии.

Джек Джонс появился на свет в 1938-м году. К началу 60-х он начал развивать музыкальную карьеру. Из наиболее известных композиций артиста — «Love Boat Theme» (саундтрек к сериалу «Лодка любви»), «Lollipops and Roses», «A Day In The Life Of A Fool» и другие. Артист дважды получал престижную музыкальную награду «Грэмми».

Помимо этого, Джек Джонс активно снимался в кино. Его актерский дебют состоялся в 1959 году с картиной «Juke Box Rhythm». К наиболее известным проектам с участием Джека Джонса можно отнести ситком «Лодка любви», сиквел «Аэроплана» и картину «Афера по-американски» 2013 года.

