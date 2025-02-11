«Я получила великий дар — жизнь»: история россиянки, которая «прозрела», лишившись глаза после избиения бывшим

— Как считаете, какая у него была цель — просто изувечить вас или же расправиться? На что он надеялся?

— Он готовил себе алиби, причем, как даже сам следователь сказал, реально перестарался. Он в эту ночь был абсолютно во всех клубах, его видели. Он там с какой-то девушкой всем записывал кружочки, как счастлив. Ну да, он пил в клубе, но не особо. У него больной желудок, он алкоголь не принимал. Но о том, что он готовился меня убить, очень многое говорит. И я в этом вообще не сомневаюсь. То есть это прям конкретная была подготовка. И эту шапочку он взял, и алиби, и этим халатом обмотался, чтобы кровью не запачкаться, потому что он потом вернулся в ночные клубы, после того, как уехал с квартиры, и еще какую-то девчонку вроде бы дома у себя оставил. И остановился он бить, когда уже я прям откинулась. Я практически уверена, что он подумал, что я уже мертва. Моя голова была просто как розочка распорота. В какой-то момент я смогла укусить его за палец и рассказала об этом оперу, когда он приезжал в больницу. Я ему сказала, кого подозреваю и попросила проверить его палец. А он, по всей видимости, был убежден, что все продумал! И он сам приехал, а на пальце прям конкретный отпечаток зуба. Не очень хорошо подготовился - перчатки не надел. Странно. Ну, не знаю, как говорится, не мне об этом судить. Пусть следствие разбирается. Вряд ли бы он приехал, если бы знал, что кто-то сказал про след на пальце.

Как он потом в полиции говорил, он узнал, что у меня появился какой-то мужчина. Ну, в принципе, в его мире, в его мировоззрении мужчин у меня в день было по несколько штук всегда, поэтому не удивляюсь, хотя сейчас он может что угодно говорить. Даже те же судмедэксперты отрицают состояние аффекта или какой-то ярости, просто потому была серьезная подготовка с его стороны. Это прям продуманная долгосрочная месть.

— Что вам сообщили в больнице, когда вы туда поступили? Сколько потребовалось операций? Долго ли вы пробыли в клинике?

— Больницу я плохо помню на самом деле, там были слайды. Я большую часть провела без сознания. Помню, что меня куда-то постоянно перекладывали, какие-то кушетки, лампы в глаза, медсестры мне кровь оттирали. Я очень много крови потеряла, она у меня прям фонтаном из головы лилась. Помню слайд, когда доктора надо мной стояли и сообщили мне о том, что глаз вытек по дороге и что там абсолютно нет никакой возможности сохранить его. Надо было быстро вычищать, чтобы во второй не пошло заражение. Достаточно сложная была операция. То есть у меня абсолютно сейчас пустая глазница. Там вообще ничего нет. А мне еще предстоят как минимум две операции. Вот третья, походу, назревает, потому что у меня сломана еще рука. Возможно, через две недели окажется, что придется ее ломать заново. Ну, надеюсь, что этого не случится. На следующей неделе у меня операция, мне будут равнять глазную орбиту. Там сломана кость со смещением. И у меня правая часть лица вниз спускается. Сказали, что достаточно сложная операция, должны делать ее одновременно три специалиста. И лор, потому что нос тоже сломан. Офтальмолог, пластический хирург и челюстно-лицевой хирург. Ну, надеюсь, все у них получится наилучшим образом. Потом уже следующая операция — это протезирование, имплантация. В любом случае нужно туда что-то вставлять, ведь нет даже глазного яблока, чтобы, опять же, лицо не съезжало.

Из больницы меня выписали очень быстро. В Сочи лучше не болеть. Меня выписали через шесть дней. Я лежала в офтальмологическом отделении. Это было перед Новым годом, получается. И просто они мне глаз как бы вырезали, полечили, швы наложили и все. То есть там дальше я просила перевести меня или в травмпункт, или в какое-то другое отделение, но как-то не пошли навстречу. Но на самом деле там за счет того, что началась вот эта шумиха, я в больнице, по-моему, 18 интервью дала. Много было корреспондентов, и им это все не понравилось. Но я на самом деле очень благодарна, что они меня приняли, оказали первую помощь, сделали прям хорошо. Мне в Москве это подтвердили. Сейчас вот мне вроде бы как тоже обследование пообещали организовать. До конца еще толком и не знаю, что там. Ну, такое острое знаю, что кости поломаны, внутренние органы отбиты — печень, почка, легкое, ключица вывихнута. Приезжала ко мне девочка-остеопат, мне это равняла. То есть, здоровье до сих пор для меня актуально. Как бы по большей части своими силами восстанавливаюсь.

— Пытался ли бывший связываться с вами после случившегося?

— Слушайте, его-то взяли в этот же день через несколько часов и сразу под стражу, потому что в принципе там было достаточно улик: видеокамеры, соседи видели, свидетели, плюс еще вот этот укус. А я в больнице лежала без сознания. Он почему-то не нанял адвоката, я до сих пор не понимаю, почему. Деньги у него есть. Какой у него план, мне непонятно. Ему выдали бесплатного государственного. Девчонки, мои подруги, спасибо им огромное, уже когда я была в больнице, они сами там тоже нашли адвоката. То есть мы сразу начали активные действия, чтобы он никак не спрыгнул, потому что он хотел там чисто все на разбой перевести. У него задержание до 22 февраля. Потом, по идее, ему продлят срок, пока идет следствие. И в марте, мне пообещал следователь, когда я ездила в Сочи, будет суд. Он связывался через адвоката один раз. Передал, что, если я заберу заявление, он готов отдать мне свою машину. Собственно, все. Никак мы не рассматривали это предложение, никоим образом.

— Тяжело ли было принять то, как вы теперь выглядите? Как решились показать себя в соцсетях?

— Да, самое сложное было — это в первый раз посмотреть под повязку. Это была прям моя первая истерика. Одно дело знать, другое дело — увидеть. Честно вам скажу, это зрелище вообще не для слабонервных. Даже если просто увидеть на картинке то, что с моим глазом, это страшно. А ещё понять, что теперь это твое лицо — это было еще тяжелее. Правда, я чуть не свалилась в такую серьезную депрессию, но, слава Богу. Видите, мы же сразу стали придавать это огласке. Опять же, чтобы было справедливое следствие, справедливый суд, чтобы было меньше шансов у него соскочить. Это мой первый мотив был. Я хотела, чтобы это зло закончилось на мне. Мне стало писать очень много женщин, которых он избивал в Сочи, которых он избивал в Ханты-Мансийске, где он жил, которых он там тоже почти убивал, но они никак не хотят свидетельствовать. Я не могу об этом говорить открыто, потому что они очень боятся, они напуганы. Он угрожал, и я поняла, что имела дело вообще просто с каким-то серийным маньяком. У меня кровь в жилах, как говорится, застыла, и меня удивила вот эта безнаказанность, что человек выходил абсолютно всегда сухим из воды. И я по-настоящему в начале испугалась. Я понимала, что должна сделать все от себя зависящее, чтобы это зло закончилось на мне, чтобы больше у него не было возможности никого обидеть, покалечить. Потом я стала получать все больше и больше писем от женщин, которые почему-то в меня поверили. Я прям плакала в больнице. Просто я не могла это спокойно читать. Думаю, господи, я же никогда не знала, что этот мир существует. Мужской тирании какой-то для меня не существовало. Всегда мужчина был для того, чтобы защищать. И я никогда подумать не могла, что мужчины так себя ведут, и что на нас не обращают внимания, отмахиваются. То есть ты приходишь, обращаешься в любую инстанцию, и на тебя смотрят как будто ты дура. Мужчина — герой, получается, а нам — стыд. Нас избили, а нам стыдно об этом сказать, потому что нас осуждают. «Сама виновата!»

У меня достаточно оказалось сил духа и характера. Я такой, знаете, врожденный борец за справедливость. И я понимаю, что моя история какой-то последней каплей стала. Меня много кто сравнивает с Салтанат. И мне прям писали: «Спасибо, что вы выжили». Потому что вот Салтанат пришлось умереть, чтобы внесли правки в закон. И как-то из личных мотивов это переросло уже в более масштабные. У меня как будто появилась ответственность перед теми девочками, женщинами, которые сами выбрали в меня верить. Появилась такая глобальная миссия. Я действительно хочу повлиять на закон о домашнем насилии, повлиять на закон о сталкинге. Возможно, открыть фонд, объединять женщин, предпринять меры, чтобы этого в России становилось меньше, потому что это просто невозможно слушать и смотреть. Красивые, успешные, хрупкие женщины… Я даже не могу об этом спокойно говорить, я всегда прям плачу, и мне очень обидно. Мы этого не заслужили. Когда я говорю «мы», я имею ввиду именно нас, русских женщин. Почему нас так обесценили? Почему мы стали какой-то разменной монетой, собственностью? Я чудом осталась жива. Мне все доктора это говорят, там просто полмиллиметра вправо-влево, и мой череп бы просто не выдержал. Я получила великий дар — жизнь. И мне хочется как-то отплатить взаимностью, сделать что-то важное. Наверное, как оказалось, для женщин. Я вот так это сейчас вижу.

— Хотите ли в будущем сделать пластику?

— Да, конечно. Очень много мне предложений сейчас поступает. Это очень безответственно с моей стороны, но я очень мало думаю сейчас о здоровье, о своем состоянии. Видите, появилась какая-то большая цель, и у меня весь фокус сейчас сюда направлен. Я прекрасно понимаю, что моя история, как и все остальные, сейчас пошумит-пошумит, а там и затихнет. И я хочу сейчас сделать прям максимум от себя зависящее.