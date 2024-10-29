Скончался режиссер Пол Моррисси, работавший над фильмами вместе с Энди Уорхолом

Ушел из жизни режиссер-авангардист Пол Моррисси, работавший над фильмами Энди Уорхола. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам представителя Моррисси, 86-летний кинематографист умер в одной из больниц Манхэттена от пневмонии.

Знакомство Пола Моррисси с Энди Уорхолом произошло в 1965 году. Художник заинтересовался идеями молодого постановщика и предложил Моррисси вместе снимать экспериментальное кино — тот согласился и подписал контракт о сотрудничестве со студией Уорхола «Фабрика».

Вместе им удалось снять несколько малобюджетных картин меньше чем за 10 тысяч долларов. Наибольшего коммерческого успеха достигла трилогия с участием товарища Уорхола Джо Даллесандро — «Плоть», «Мусор» и «Жара».

К другим известным работам Моррисси можно отнести «Тело для Франкенштейна», «Кровь для Дракулы», «Женщин в бунте», «Смешанную кровь», «Спайка из Бенсонхерста». Последний фильм режиссера под названием «Новости из ниоткуда» вышел в 2010 году.

Моррисси также являлся соучредителем журнала Interview и руководил рок-группой The Velvet Underground.

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