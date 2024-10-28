Умер в 40 лет актер из фильмов «Майор Гром» и «Тур с Иванушками» Михаил Демчук

Стало известно о смерти актера Михаила Демчука. Ему было 40 лет.

О смерти знаменитости сообщил портал «Кино-театр.ру».

13 августа Демчуку исполнилось 40 лет. 16 октября актера не стало. Что стало причиной смерти, неизвестно.

В карточке актера сообщается, что в производстве на момент смерти у Демчука находились три сериала.

За карьеру он снялся в 43 проектах. Играл в фильмах «Майор Гром: Чумной доктор» и «Тур с Иванушками», а также картине «Гусар», где снимался с юмористом Гариком Харламовым. «Тур с Иванушками» - последний проект, в котором он успел сняться. Демчук также участвовал в рекламных роликах.

Ранее сообщалось о смерти актера Юрия Пономаренко. 49-летний артист упал и разбил голову в квартире.