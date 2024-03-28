38-летний музыкант Василевский умер на занятии по фехтованию

В Омске умер 38-летний музыкант Григорий Василевский. Он находился на занятии по фехтованию. Об этом сообщает NGS55.RU.

Как стало известно порталу, вчера, 27 марта, в спортивной школе № 13 в Нефтяниках Григорий Василевский ушел из жизни. Предварительная причина смерти, по данным омского управления следственного комитета, — сердечная недостаточность. Точные обстоятельства смерти будут объявлены позже.

Журналисты были знакомы с Григорием Василевским около 10 лет. Когда-то он работал монтировщиком в омском ТЮЗе. Молодой человек был верующим и светлым человеком. Он любил музыку и русскую литературу. В 2017 году он презентовал клип, посвященный его родному городу. Тогда его группа называлась «Неприкаянные». Он признавался, что испытывает теплые и хорошие чувства, которые выразил в песне.

Ранее мы писали о том, что Ярославский театр юного зрителя сообщил о смерти заслуженного работника культуры России, актера и продюсера Юрия Ваксмана. Ему было 62 года. Его коллега Иван Охлобыстин выразил свои соболезнования в соцсетях.

Также стало известно о смерти 70-летнего бурятского актера Олега Бабуева. Он умер перед премьерой своего нового фильма. Выдающийся советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации ушел из жизни 27 марта, в День театра.