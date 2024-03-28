Актер Иван Охлобыстин выразил соболезнования семье умершего Юрия Ваксмана. Об этом он заявил в своих соцсетях.

28 марта стало известно о смерти актера и продюсера Юрия Ваксмана. Как сообщили в Ярославском государственном театре юного зрителя, артист скончался в возрасте 62 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Со словами соболезнования выступил коллега Ваксмана, актер Иван Охлобыстин.

«Ушёл Юра Ваксман. Потрясающий человек, человек подаривший всю свою жизнь русскому театру и кино, человек легенда. Вечная память тебе дружище!» — написал он в соцсетях.

В фильмографии Ваксмана — более 100 картин. Самыми известными работами актера стали роли в сериалах «Молодежка» и «Черные волки».

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