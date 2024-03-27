Актер Бабуев умер перед премьерой своего нового фильма

70-летний бурятский актер Олег Бабуев умер перед премьерой своего нового фильма. Об этом сообщает ИА «Буряад Yнэн».

Выдающийся советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации ушел из жизни 27 марта, в День театра.

Олег Бабуев родился 20 января 1954 года. В 1975 году он окончил Дальневосточный институт искусств во Владивостоке и с того времени начал свою карьеру актера в Бурятском академическом театре драмы.

Среди его выдающихся ролей на сцене были персонажи в таких постановках, как «Семьдесят небылиц», «Встретимся в той жизни», «Черная борода», где он играл Добчинского в «Ревизоре», а также Труффальдино в «Слуге двух господ», Алёша в «Униженных и оскорбленных», и Глумов в «На всякого мудреца довольно простоты». Его талант и профессионализм также были проявлены в постановках «Черт в сундуке», «Чингисхан», «Трехгрошовая опера» и других.

Олег Бабуев снялся в таких фильмах, как комедия «Стоп! Снято! На Байкал» и драма «Дух Байкала», выпущенная в прошлом году. Премьера его нового фильма, биографической драмы «9 секунд», была запланирована на осень. Причина его смерти не была объявлена.

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