Ушел из жизни в возрасте 62 лет актер и режиссер Юрий Ваксман

Ярославский театр юного зрителя сообщил о смерти заслуженного работника культуры России, актера и продюсера Юрия Ваксмана. Ему было 62 года.

Причина смерти артиста не уточняется, информации о дате прощания и месте похорон также не приводится.

«Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман – легенда ярославского театра и кино», — говорится в некрологе, опубликованном в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Ваксман являлся выпускником Воронежского театрального института. После окончания обучения в 1984 году поступил на службу в Ярославский ТЮЗ. В 1994 году выступил сооснователем Ярославского камерного театра. Кроме того, является основателем кинокомпании «Ярсинема».

Ваксман исполнил более 100 ролей в театре и в кино. При этом известность ему принесла роль Николая Гросмана в сериале «Молодежка».

Ранее стало известно, что 70-летний бурятский актер Олег Бабуев умер перед премьерой своего нового фильма. Выдающийся советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации ушел из жизни 27 марта, в День театра.