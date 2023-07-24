Звезда «Дома-2» задолжала налоговой крупную сумму денег

Стало известно, что телеведущая Ольга Бузова задолжала налоговой почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Недавно был опубликован список звезд, которые подозреваются в неуплате налогов. В топ-100 попали Ида Галич, Виктория Боня, Ксения Бородина, Гоар Аветисян, Николай Соболев и Ольга Бузова.

Источник в ведомстве предупреждал, что все перечисленные знаменитости совсем скоро столкнутся с серьезными проверками от ФНС. И вот сейчас «Звездач» выяснил, что у 37-летней бывшей ведущей «Дома-2» есть налоговая задолженность в размере 192 691 рубль.

Интересно, что прямо сейчас Бузова активно готовится к свадьбе и уже знает, где пройдет торжественное мероприятие. В своем микроблоге девушка с радостью заявила, что больше не одинока. Однако Ольга не рассказала, как прошло предложение руки и сердца. В последнее время она старается поменьше говорить о личной жизни.

Ранее мы писали, что певица Слава публично извинилась перед журналисткой Ксенией Собчак. Исполнительница даже назвала телеведущую хорошей девчонкой.