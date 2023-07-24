Перебрала с алкоголем и публично оскорбила: певица Слава попросила прощения у Ксении Собчак

Певица Слава появилась в социальных сетях, чтобы извиниться перед журналисткой Ксенией Собчак. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на микроблог артистки.

В июне 2023 года Ксения Собчак выложила видео, в котором смеялась над москвичами, заснявшими работу ПВО во время атаки беспилотников. В ответ на этот ролик певица Слава публично послала матом телеведущую и предложила ей уехать в израильский дом. В свою очередь, Ксения сказала, что все вопросы готова обсудить лично и позвала исполнительницу на интервью.

Теперь Слава решила извиниться за грубость в адрес журналистки.

«От своей позиции не отказываюсь, но за публичные оскорбления прошу прощения. Публично поругала, публично извинилась, теперь моя душа спокойна», – цитирует певицу Газета.Ru.

Исполнительница добавила, что позволила себе лишнего в адрес Ксении, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и даже назвала Собчак хорошей девчонкой.

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