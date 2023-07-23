Место нашлось и для Иды Галич: названы звезды из нового черного списка для налоговой

В топ-100 звезд, подозреваемых в неуплате налогов, попали Ольга Бузова, Николай Соболев, Ксения Бородина, Гоар Аветисян, Виктория Боня и Ида Галич. Некоторым из них даже приостановили операции по счетам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Например, компании Ксении Бородиной запретили переводить денежные средства, поскольку контора указала о себе недостоверную информацию.

Источник в ведомстве предполагает, что в скором времени все «подозрительные» звезды столкнутся с серьезными проверками от ФНС. Так, вероятность повторения истории с Еленой Блиновской значительно снижается.

Напомним, 27 апреля популярную блогершу Блиновскую задержали, когда она пыталась уехать из России. «Королеве марафонов желаний» предъявили обвинение в неуплате почти одного миллиарда рублей налогов. К тому же сейчас все инфопродукты Елены проверяют на предмет обмана и злоупотребления доверием.

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