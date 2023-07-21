Больше не тайна: известно, где пройдет свадьба 37-летней Ольги Бузовой с новым возлюбленным

37-летняя певица Ольга Бузова подготовилась к своей свадьбе и забронировала для нее отель. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

В своей социальной сети артистка призналась, что больше не одинока. Правда, имя своего избранника Ольга не стала раскрывать. Вместо этого исполнительница хита «Мало половин» рассказала о предстоящей свадьбе. По словам певицы, она уже знает, где пройдет торжество, и даже забронировала под него отель.

«Примеряю свадебное платье, как только он напишет мне. Представляю, сколько у нас детей и какой он папа. Уже забронировала отель», — высказалась Бузова.

При этом Ольга не уточнила, было ли на самом деле предложение руки и сердца. После череды громких расставаний знаменитость предпочитает не афишировать личную жизнь.

Ранее мы писали том, что поступок одинокой Бузовой едва не разрушил брак известного мужчины. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 27-летняя дочь Анастасии Заворотнюк показала загородный дом тяжелобольной матери.