Защита осужденной на пять лет колонии Блиновской обжаловала приговор

Защита осужденной на пять лет колонии блогера Елены Блиновской обжаловала приговор суда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, дата заседания по рассмотрению апелляции еще не назначена.

Напомним — приговор «королеве марафонов» был вынесен 3 марта. В счет отбывания заключения будет отнесен срок, который Блиновская провела под домашним арестом и в СИЗО, куда она отправилась после нарушения режима и выходов за пределы жилища. Таким образом, в колонии общего режима она должна провести примерно три года.

В СМИ уже публиковались множественные предположения о том, в какое исправительное учреждение может отправиться блогер. Также озвучивалась теория, что отбывать наказание за «королеву марафонов» будет ее «двойник».

Ранее мы писали о том, что у мужа блогера Алексея Блиновского арестовали счета на 1,4 млрд рублей и дорогие ружья.