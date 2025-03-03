Отвернулась от журналистов: суд вынес приговор Елене Блиновской

Блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму, превышающую миллиард рублей, приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в миллион рублей.

Как сообщает Telegram-канал Mash, суд также взыскал с Блиновской 587 миллионов рублей. Ей запрещено заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет.

Блиновская перед оглашением приговора отказалась от последнего слова. При этом на опубликованных кадрах видно, что королева марафонов была в приподнятом настроении и много улыбалась журналистам. После оглашения приговора она отвернулась от представителей прессы.

Напомним, в ноябре прошлого года Блиновскую признали банкротом. В середине февраля общая задолженность блогерши превысила 1 миллиард рублей. Всего за время следствия королева марафонов выплатила более 330 миллионов рублей.

Ранее Елена Блиновская попросила отсрочить наказание, однако прокурор выступил против, мотивировав это тем, что у детей блогерши есть отец. При этом Алексей Блиновский служит в зоне СВО. Он приезжал на судебное заседание жены в январе 2025 года, однако потом вернулся в воинскую часть.