Блиновскую могут отправить в ИК-1 в поселке Головино, где ее научат шить и стричь

Елену Блиновскую могут отправить в ИК-1 в поселке Головино Владимирской области. Там ее научат шить одежду или стричь людей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как правило, туда отправляют женщин, осужденных по экономическим статьям. Например, с 2015-го там находилась экс-чиновница Евгения Васильева, которая была фигуранткой крупного коррупционного скандала.

В колонии есть швейное производство. Также там обучают профессии «парикмахер». Имеются и номера для длительных свиданий с мужьями.

С учетом срока в СИЗО Елена пробудет там до весны 2028 года.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская может подать прошение об УДО после прибытия в колонию. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что мама осужденной Елены Блиновской эмоционально отреагировала на приговор.