Юрист Мельников усомнился, что в СИЗО вместо Блиновской отправится ее двойник

В начале марта суд назначил пять лет колонии общего режима блогеру Елене Блиновской — ее признали виновной в уклонении от оплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. В Сети появилась теория заговора, что вместо «королевы марафонов» в СИЗО отправится ее двойник, а она уже якобы находится на отдыхе в Греции. Юрист Иван Мельников рассказал, могло ли такое произойти на самом деле.

Приговор Елена Блиновская выслушала с улыбкой на лице, что нетипично для человека, которому предстоит провести за решеткой пять лет. Тем более, многие посчитали приговор чересчур строгим. Скорее всего, Елена будет его обжаловать, но получится ли ей значительно уменьшить срок заключения — неизвестно.

Между тем, в Сети заговорили о двойнике Блиновской из Читы. Якобы девушка отправится в СИЗО за нее, а сама Елена уже находится на отдыхе за границей.

По словам Ивана Мельникова, однажды действительно была подмена. Речь идет о братьях Дубининых из Новочебоксарска. Но сейчас стало все гораздо строже. Попавший в поле зрения правоохранительных органов сдает биометрические данные. Эта карточка сопровождает человека в рамках уголовного дела. При входе в СИЗО в Москве и других регионах стоят специальные устройства по снятию биометрии.

«Но я не удивлюсь, если бы за деньги им могли предложить заменить ее в тюрьме. А так как муж Елены уже доверял Пашаеву с его хитрыми схемами, то от них можно ждать чего угодно», — рассказал юрист Woman.ru.

Правда, эти действия только усугубят ситуацию. За побег из мест лишения свободы предусмотрено до 4 лет тюрьмы.

Юрист также добавил, что такие вещи трудно реализуемы, а на этапе СИЗО практически невозможны.

Ранее член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева назвала нестандартной ситуацию с отсрочкой Елены Блиновской.