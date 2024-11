«Выглядит на 18»: Артемий Лебедев назвал самую привлекательную артистку в России

Дизайнер Артемий Лебедев назвал певицу Глюкозу самой привлекательной в России. Об этом стало известно в подкасте You Want A Scandal Now? для платформы VK.

Филипп Киркоров поинтересовался у дизайнера, кого из артисток он считает самой привлекательной. Лебедев не смог назвать зарубежную звезду, а вот с российской определился быстро и легко.

«Самая привлекательная — это Глюкоза. Девке уже 100 лет, а она выглядит на 18», — высказался собеседник Филиппа.

Также дизайнер раскрыл подробности личной жизни. По его словам, после развода 10 детей живут с ним.

«Просто потому, что у меня побольше пространства. Мы хотели развестись без скандалов и проблем», — заявил Артемий.

