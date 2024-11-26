Вернувшаяся в РФ звезда Comedy Woman Еприкян вышла в свет впервые за 3 года

Звезда Comedy Woman Наталья Еприкян вышла в свет впервые за 3 года. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В Москве состоялась премьера фильма «Звезды в Сибири». Мероприятие посетили Клава Кока, Сергей Светлаков, Ольга Бузова. Неожиданной гостьей стала Наталья Еприкян, которая последние годы жила в Армении. Для выхода в свет юмористка выбрала расслабленный образ, отдав предпочтение футболке и брюкам. Она воздержалась от общения с прессой и весь вечер провела в компании Екатерины Скулкиной и Евгения Бондаренко.

Напомним, Наталья вернулась в Россию не так давно. В октябре она была замечена на похоронах Александра Маслякова.

Ранее похудевшая Скулкина предстала с новой прической. Подробности читайте в этой новости.

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