Вернувшаяся к светской жизни Глюкоза рассказала о проблемах дочери из-за славы мамы: «На сердце шрам»

Певица Глюкоза после скандала с наркотиками и задержанием в аэропорту вернулась к светской жизни и вновь начала общаться с журналистами. Артистка дала интервью, в котором призналась, что из-за ее популярности ее старшая дочь столкнулась с проблемами. Так, она тяжело переживает то, что ее не выделяют как личность, а только связывают с мамой.

Лидия уже давно идет по стопам Глюкозы и занимается творчеством. Она самостоятельно выходит в свет и старается избегать вопросов о семье. Как призналась ее мама, это не просто так. На самом деле девушка болезненно реагирует, когда ее называют «дочерью Глюкозы».

«Она ненавидит этот тег. У нее на сердце большой шрам из‑за известных родителей. Она настоящий музыкант, сама пишет песни, играет на нескольких инструментах, ищет себя в творчестве. Молодец, хорошо двигается», - поделилась Глюкоза с Афишей Daily.

По словам певицы, она не лезет в творчество дочери, позволяет ей самой выбирать, в каком стиле делать музыку. В профессиональном плане Лидия больше слушает папу, а с мамой обсуждает лишь личные и бытовые вопросы.

Ранее дочь Глюкозы Лидия призналась, что страдала от галлюцинаций.