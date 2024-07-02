Возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба показала в Сети свою молодую маму

Девушка певца Григория Лепса Аврора Киба показала свою молодую мать. Модель опубликовала в личном Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором ее мама играет с домашним питомцем. В сопровождение Киба добавила подпись «мамулечка ♥»

Ранее в июне Киба окончила Московскую экономическую школу. Она рассказывала, что ей уже вручили диплом российского образца, а в сентябре она получит его международную версию.

Об отношениях 61-летнего Лепса и 18-летней Кибы заговорили после того, как они вышли вместе на красную дорожку «Премии МУЗ-ТВ 2024». Тогда певец заявил, что Аврора - его невеста. После этого в Сети девушка подверглась травле из-за большой разницы в возрасте.

В частности, певец Стас Костюшкин осудил Лепса. Он назвал роман с девушкой, которая годится артисту во внучки, запредельным случаем. Модель и певица Анна Калашникова в свою очередь рассказала, что Лепс и Киба, возможно, уже тайно поженились.