18-летнюю невесту Григория Лепса Аврору затравили в Сети за роман с певцом

18-летнюю Аврору Кибе, которую сам певец Григорий Лепс назвал своей невесткой, затравили в Сети. Пользователи оставили десятки негативных комментариев, в которых раскритиковали девушку за роман с 61-летним артистом.

На данный момент точно неизвестно, какие отношения связывают Лепса с Авророй. Впервые они появились вместе на Петербургском международном экономическом форуме, затем их второй выход в свет состоялся на «Премии МУЗ-ТВ 2024». Они держались за руки, но от комментариев отказались. Журналистам удалось лишь узнать, является ли Кибе невестой Григория. На этот вопрос исполнитель ответил, что она сама еще не определилась, но скорее всего да.

К слову, в личном блоге Аврора также публиковала фотографию с бриллиантовым кольцом. Снимок она подписала: «Коротко, но ясно». На фоне всего этого девушка столкнулась с серьезной травлей. В Сети пользователи пишут ей, что она «продалась за деньги деду», а также оскорбляют ее. Больше всего людей возмущает именно разница в возрасте возможных любовников.

Сама Аврора пока никак не отвечает на критику. Она продолжает вести блог, не обращая внимания на негатив.

Ранее появилась информация, что Григория Лепса и его 18-летнюю невесту познакомила ее мать.