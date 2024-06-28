«Запредельный случай»: Стас Костюшкин осудил Григория Лепса за связь с 18-летней школьницей

Певец Стас Костюшкин осудил 61-летнего коллегу по сцене Григория Лепса за отношения с 18-летней школьницей Авророй Кибой. Он назвал роман с девушкой, которая годится артисту во внучки, запредельным случаем.

«Я прекрасно понимаю, сколько мне лет. Жене моей — 44 года, а будущей жене Григория Лепса - 18. Вот такого в моей жизни никогда не произойдет. Я хочу, чтобы моя жена вместе со мной состарилась. Мне офигенно с женой, которой 44 года», - заявил 52-летний Стас в подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук.

Как подчеркнул музыкант, нет ничего лучше, чем взрослеть и стареть одновременно с избранницей, а после и воспитывать внуков.

Костюшкин познакомился с будущей женой Юлией, когда она работала вместе с коллективом «Чай вдвоем». Костюшкин тогда был женат второй раз и воспитывал сына.

14 июня Григорий Лепс появился на премии МУЗ-ТВ в компании молодой брюнетки. В последнее время микроблог Авроры пополнился свежими снимками с роскошными букетами цветов, а также снимком кольца стоимостью 30 миллионов рублей.

После появления Лепса в компании юной невесты, в Сети появилась информация о том, что девушка является студенткой МГИМО, однако оказалось, что 18-летняя Аврора Киба только закончила школу и получила аттестат.