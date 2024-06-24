Букет и кольцо за 30 миллионов: друзья Григория Лепса считают, что певец тайно женился

Друзья певца Григория Лепса считают, что он уже тайно женился на 18-летней Авроре. Об этом рассказала модель и певица Анна Калашникова.

Она привела недавний разговор с другом Лепса. «Он вообще считает, что они уже даже могли тайно пожениться», - поделилась Калашникова с сайтом mk.ru.

По ее словам, певец влюблен в юную девушку и имеет серьезные намерения. При этом Лепс всегда был скрытным и не афишировал личную жизнь.

«Поэтому я не исключаю, что они могли тайно пожениться. Не знаю…», - сказала Калашникова.

На вопрос, зачем ему отношения с Авророй, модель говорит: девушка очарована музыкантом, тем более что ее ровесники так не ухаживают.

«А тут она получает такие букеты роз от Лепса (в среднем они стоят от 40 до 100 тысяч рублей), бриллиантовое кольцо за 30 миллионов рублей», - сказала Анна и отметила, что от таких ухаживаний можно потерять голову.

Ей известно, что Аврора положительно влияет на Лепса: он перестал пить и занялся спортом. Калашникова считает, что певец нашел в ней «спасение после тяжелого развода».

Ранее сообщалось, что Аврора училась в школе за 1,6 млн рублей в год.