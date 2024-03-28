«Ведьма-приспособленка»: депутат объяснил равнодушие Пугачевой к теракту в «Крокусе»

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву «приспособленкой». Так он объяснил длительное молчание 74-летней артистки о произошедшем в «Крокус Сити Холле» теракте и последовавшие через неделю слова о том, что «скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях».

«Пугачева боится показать хоть какую-то солидарность с русскими... поэтому она стыдливо говорит, мол, я как бы скорблю в душе. Не знаю, где она скорбит. На самом деле она просто ведьма-приспособленка», — приводит слова Милонова Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Парламентарий также напомнил, что с 2022 года исполнительница хита «Арлекино» проживает за границей, где «новые хозяева» могут ее слова осудить. Таким образом, по мнению Милонова, Пугачева просто пытается сохранить себя в новом мире.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 143 человека, в том числе пятеро детей, более 360 пострадали.

Напомним также, что Алла Пугачева проигнорировала теракт в «Крокус Сити Холле» и прервала молчание только после массовой критики со стороны бывших поклонников и угрозы получить статус иностранного агента.

В дни траура она продолжала активно пользоваться интернетом и даже оставила сочувственный комментарий под постом украинской певицы Натальи Могилевской, которая пожаловалась, что прервала концерт в Кривом Роге из-за воздушной тревоги.

Ранее президент гильдии каскадеров России Александр Иншаков раскритиковал Пугачеву и назвал ее «недалеким человеком».