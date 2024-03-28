«Это из ряда вон»: Александр Иншаков назвал прервавшую молчание Пугачеву «недалеким человеком»

Президент гильдии каскадеров России, продюсер Александр Иншаков раскритиковал уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву, которая сначала проигнорировала теракт в «Крокус Сити Холле», а почти через неделю прервала молчание и заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях». По мнению продюсера, если бы исполнительница хита «Арлекино» говорила искренне, то не стала бы молчать неделю.

«То, что она делает — это из ряда вон. По-человечески, как гражданин, я оправдать ее поступки не могу. Она оказалась очень недалеким человеком. Мне казалось, что она умнее, но нет. Доказывает сама, чего стоит. Писать через неделю про скорбь в душе… такого рода события затрагивают всех и сразу отзываются в сердцах людей», - сказал Иншаков в беседе с Woman.ru.

Он также добавил, что «скорбеть можно, где угодно, даже сидя в Израиле».

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 143 человека, в том числе пятеро детей, более 360 пострадали.

Ранее Алла Пугачева попросила прощения у таджикской артистки Манижи Сангин, записавшей в соцсетях видео, в котором выразила сожаление, что после трагедии многие уроженцы Таджикистана, по ее мнению, подвергаются гонениям из-за национальности.