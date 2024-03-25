«Холопов из России не жалко?»: теракт в «Крокусе» оставил равнодушной Аллу Пугачеву

Уехавшая из России певица Алла Пугачева проигнорировала теракт в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 137 человек, в том числе трое детей. Многолетние поклонники исполнительницы хита «Арлекино» были уверены, что трагедия не оставит ее равнодушной, поэтому испытали сильно разочарование в артистке.

Подписчики Пугачевой пришли к выводу, что певица окончательно выказала свое презрительное отношение к россиянам. В результате, в комментариях на странице звезды в соцсети появилось множество гневных комментариев.

«Человеколюбивая вы наша!» - с иронией отметили пользователи.

Многие также обратились к Пугачевой с вопросом, почему нет ни слова поддержки народу, который сделал из нее звезду, но ответа так и не дождались.

«А почему вы молчите? Холопов из России вам не жалко?» - возмутился один из комментаторов.

Несмотря на молчание, Пугачева активно пользуется интернетом и даже оставила сочувственный комментарий под постом украинской певицы Натальи Могилевской, которая пожаловалась, что прервала концерт в Кривом Роге из-за воздушной тревоги. На это обратило внимание Kp.ru.

«Ой, Наташа! Душой с вами. Ужас!», - написала Пугачева украинской артистке.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 137 человек, в том числе трое детей, более 180 пострадали.

Ранее шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Однако уехавшего из России юмориста обвинили в неискренности, так как он намеренно оставил открытыми комментарии, в которых пользователи начали оставлять антироссийские высказывания.

*Признан иностранным агентом на территории России