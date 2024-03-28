Уехавшая из России Алла Пугачева объяснила, почему проигнорировала теракт в «Крокусе»

Уехавшая из России певица Алла Пугачева проигнорировала теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший 22 марта. 74-летняя артистка прервала молчание только после массовой критики со стороны бывших поклонников и угрозы получить статус иностранного агента.

Пугачева почти через неделю после трагедии вышла на связь в своем блоге и заявила, что сочувствие необязательно выражать публично.

«Скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях. Аминь!» — написала артистка, дополнив пост своим селфи.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 143 человека, в том числе пятеро детей, более 360 пострадали.

Ранее стало известно, что Пугачева после теракта в «Крокусе» продолжала активно пользоваться интернетом и даже оставила сочувственный комментарий под постом украинской певицы Натальи Могилевской, которая пожаловалась, что прервала концерт в Кривом Роге из-за воздушной тревоги. При этом о трагедии в родной стране предпочла промолчать.

Кроме того, Пугачева попросила прощения у таджикской артистки Манижи Сангин, записавшей в соцсетях видео, в котором выразила сожаление, что после трагедии многие уроженцы Таджикистана, по ее мнению, подвергаются гонениям из-за национальности.