В соцсетях прооперированного Николая Баскова заметили странное

В социальных сетях певца Николая Баскова на фоне новостей об операции заметили странное.

Исполнитель сделал репост публикации музыканта Стаса Михайлова. В ней звучат короткие отрывки из песен, вошедших в новый альбом.

Среди композиций - «Код да Винчи», «Одной тебе», «Летят самолеты», «Самая лучшая женщина», «Листопады» и другие. Каких-либо комментариев от себя Басков не добавил.

Ранее стало известно, что певца прооперировали. Источник сообщал, что была «тяжелая операция на ногах, на венах».

Представитель певца Марина Наумова частично опровергла эту информацию. Она заявила, что Баскова прооперировали после травмы связки на ноге, но сейчас «всё нормально».

Разные комментарии и новости появились после того, как Баскова на съемках новогоднего огонька вывели на сцену под руки, певец подволакивал одну ногу. Всё выступление он стоял на одном месте.