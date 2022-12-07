Очевидцы со съемок «голубого огонька» рассказали, что Басков с трудом передвигается

Очевидцы, которые были на съемках «голубого огонька», рассказали, что певец Николай Басков подволакивал ногу и с трудом делал шаги. На сцену его вывели под руки.

Источники из массовки сообщили, что артист заметно сдал. Баскова поставили в центр зала – всё выступление артист стоял на месте.

Когда режиссер махнул «Поехали», музыкант расплылся в улыбке, спел под фонограмму, затем сел на сцену и переоделся в кроссовки.

Очевидцы за кулисами только и говорили, что о Баскове. Они обсуждали, что случилось с исполнителем.

Ранее сообщалось, что Баскова госпитализировали из-за проблем с ногой. Через несколько дней музыкант собирался выписаться.